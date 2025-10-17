官網被駭放五星旗　央廣：已提告破壞網站員工、21日開人評會

▲中央廣播電台。（圖／翻攝Google Map）



記者杜冠霖／台北報導

中央廣播電台日前被駭客入侵，首頁版頭被遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署指揮北市刑大查出「內鬼」是央廣網站吳姓工程師。這名吳姓工程師則自稱自己是「黃國昌的人」。央廣今（17日）發聲明表示，目前證據顯示，此案件係為內部少數不肖員工與外部廠商人員勾結，自導自演，蓄意破壞本臺網站之正常運作。對於涉案員工已予以停職，靜候調查。並由律師完成向地檢署遞狀提告。

對於駭客風波，央廣發聲明表示，針對近日各媒體就央廣網站遭內部人員蓄意破壞案件，有諸多訊息與報導，為維護聲譽，避免外界誤解，再次說明如下：一、本案是本臺主動發現異常、主動調查與告發。

央廣說明，於9月11日晚間，發現官方網站遭不明人士駭入，官網首頁版頭(banner) 被惡意置換，針對此一違法情事，本臺立即主動檢送相關事證向臺北市警察局以及法務部調查局報案，請求調查偵辦，同時更主動提醒警調偵辦機關，本臺具國家關鍵基礎設施之身分，本案實有國安危險之可能。

央廣續指，經本臺資安主管與同仁們協助司法警察機關查調偵辦，目前證據顯示，此案件係為內部少數不肖員工與外部廠商人員勾結，自導自演，蓄意破壞本臺網站之正常運作。

央廣情調，對於本臺已知之涉案員工，已予以停職，靜候調查。本臺除於10月13日由律師完成向地檢署遞狀提告外，當日亦決定10月21日召開人評會，依照本臺工作規則規定，進行懲處。