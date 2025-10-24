「賣家幫」3月吸金3億！詐團黑吃黑被踢出群組　夫妻遭判刑

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對陳、許姓夫妻聯手大陸詐團成立「賣家幫」，以下單虛擬商品賺紅利金等話術騙錢，短短3個月內吸金3億多元。「賣家幫」成立11個多月後，夫妻倆疑似「黑吃黑」和陸方詐團撕破臉，「賣家幫」網站不久後也無預警關閉，受害人血本無歸，發覺遭詐，前往警局報案，夫妻倆也落網遭判刑。

據了解，許女和陳男原為夫妻，2人從2021年1月起，和大陸金主「海南」等人共組「賣家幫」詐騙集團，由陸方設立「賣家幫官方網站」、「賣家幫APP」，誆稱和眾多知名品牌合作，以「零風險穩賺不賠」等話術，讓民眾以為只要透過APP購買儲值金，再下單虛擬商品協助商家提升銷量排行、增加曝光率後，就能退回本金並賺取紅利金，引誘民眾加入會員。

▼受害人梁先生站出來報警，讓詐團夫妻倆落網。（資料照／記者張君豪攝）

許女和陳男在短短3個月就騙到3億多元，有700多人受害，並由許女每日對帳詐騙金額、出金給會員，陳則將詐騙金流轉成虛擬貨幣泰達幣，回繳大陸上游，兩人共同指揮「賣家幫」台灣其它成員進行詐騙。營運不到1年，「海南」就對帳目心生疑竇，懷疑遭夫妻倆黑吃黑，雙方鬧翻後，許、陳在同年11月21日被踢出「賣家幫」群組，27日官網和APP無預警關閉，導致會員發現無法提領金錢，察覺受騙，報警處理。

全案審理時，許辯稱她受雇於「海南」，單純作帳，不知道賣家是詐騙集團，陳也辯稱「賣家幫」早期會員確實有領到錢，他沒有詐欺、洗錢犯意，當初怕被羈押才承認犯罪。

不過法官認為，「賣家幫」詐欺集團犯罪期間長達約11個月，許、陳幾乎全程參與，導致受害人承受數百元至數百萬元的財產損害，犯罪所生危害甚鉅，依涉犯742次詐欺罪各判刑1年4月至1年7月不等刑期，另依組織犯罪判刑3年6月，可上訴。