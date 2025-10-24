　
社會 社會焦點 保障人權

「賣家幫」3月吸金3億！詐團黑吃黑被踢出群組　夫妻遭判刑

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對陳、許姓夫妻聯手大陸詐團成立「賣家幫」，以下單虛擬商品賺紅利金等話術騙錢，短短3個月內吸金3億多元。「賣家幫」成立11個多月後，夫妻倆疑似「黑吃黑」和陸方詐團撕破臉，「賣家幫」網站不久後也無預警關閉，受害人血本無歸，發覺遭詐，前往警局報案，夫妻倆也落網遭判刑。

據了解，許女和陳男原為夫妻，2人從2021年1月起，和大陸金主「海南」等人共組「賣家幫」詐騙集團，由陸方設立「賣家幫官方網站」、「賣家幫APP」，誆稱和眾多知名品牌合作，以「零風險穩賺不賠」等話術，讓民眾以為只要透過APP購買儲值金，再下單虛擬商品協助商家提升銷量排行、增加曝光率後，就能退回本金並賺取紅利金，引誘民眾加入會員。

▼受害人梁先生站出來報警，讓詐團夫妻倆落網。（資料照／記者張君豪攝）

▲刑事局打擊詐欺犯罪中心股長邱佩俞針對賣家幫吸金詐騙案件進行回應。（圖／記者張君豪攝）

許女和陳男在短短3個月就騙到3億多元，有700多人受害，並由許女每日對帳詐騙金額、出金給會員，陳則將詐騙金流轉成虛擬貨幣泰達幣，回繳大陸上游，兩人共同指揮「賣家幫」台灣其它成員進行詐騙。營運不到1年，「海南」就對帳目心生疑竇，懷疑遭夫妻倆黑吃黑，雙方鬧翻後，許、陳在同年11月21日被踢出「賣家幫」群組，27日官網和APP無預警關閉，導致會員發現無法提領金錢，察覺受騙，報警處理。

全案審理時，許辯稱她受雇於「海南」，單純作帳，不知道賣家是詐騙集團，陳也辯稱「賣家幫」早期會員確實有領到錢，他沒有詐欺、洗錢犯意，當初怕被羈押才承認犯罪。

不過法官認為，「賣家幫」詐欺集團犯罪期間長達約11個月，許、陳幾乎全程參與，導致受害人承受數百元至數百萬元的財產損害，犯罪所生危害甚鉅，依涉犯742次詐欺罪各判刑1年4月至1年7月不等刑期，另依組織犯罪判刑3年6月，可上訴。

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

