生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光　市場、醫院都有人賣

▲▼ 。（圖／）

▲原PO媽媽買到來路不明的藥，長期服用後身體出問題，嚴重到要洗腎。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

文／CTWANT

近年出現越來越多不同的詐騙手法。有民眾控訴，媽媽在路上被陌生人搭訕，被誘騙購買「口服青草藥」，長期服用後身體出問題，嚴重到要洗腎。消息曝光後引發網路熱議，有網友指出，這種詐騙手法已存在多年，常在菜市場或醫院排隊看診的地點出現，專門鎖定有慢性病的長者。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，媽媽在路上被人搭訕，對方推銷並誘使她購買「口服青草藥」，沒想到媽媽竟然吃到要洗腎。對此，原PO無奈提醒大家不要上當受騙，詢問是否也有人遇到相同的狀況。

從原PO貼出的照片可見，原PO媽媽購買了大量藥品，分裝在白色塑膠罐中，外包裝相當簡陋，瓶身不僅沒有藥品名稱，也沒有任何合法藥品許可證字號，只貼有服用時間與吃法。

▲▼ 。（圖／）

▲藥品包裝簡陋，無任何名稱、成分說明。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示「來路不明的東西為什麼要讓長輩吃呢」、「這種搭訕的幾乎都是詐騙沒錯」、「這是長期以來公共場所醫院，都有這種詐騙告知老人勿接觸就好了」、「沒有國家認證也敢吃 」、「都2025年了，為何還能被騙」、「就算知名藥廠或生技公司的產品，我也建議家人沒事不要亂吃，注重自己飲食跟規律作息比較實在」。

據衛福部食品藥物管理署規定，合法藥品在其標籤、說明書或包裝上，都須依法清楚標示藥品名稱與許可證字號等資訊，並詳列主要成分及含量、用法用量、主治效能或適應症，以及副作用、禁忌事項與其他注意事項。此外，還需要標示廠商名稱及地址、製造日期、有效期限或保存期限、批號等資訊。

衛福部也提醒，不要透過來路不明的管道購買藥品，若買到偽藥，不但花了冤枉錢，吃了還傷身體，得不償失。

張文父母需要「變賣家產」賠償被害人？　律師解答了
張文想用紙箱逃生？　警列4關鍵駁斥：過度揣測
更多新聞
福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢
張文「論文獲政府補助48000元」　他再挖出IG、X帳號

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

嘉義林聰明沙鍋魚頭近日遭遇食安爭議。一名顧客在Threads平台發文指出，外帶沙鍋魚頭晚餐回家食用至一半，竟在湯中發現一隻體型完整的黑色大蟑螂，讓他驚嚇直呼「快吐了」。貼文曝光後引發網路熱議，不少網友對此感到震驚與噁心。

女團成員范姜又恩「被公司列3罪狀」

女團成員范姜又恩「被公司列3罪狀」

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

雞肉店員工模仿張文！老闆急發聲：已開除

雞肉店員工模仿張文！老闆急發聲：已開除

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助

爆料公社公開版口服青草藥洗腎周刊王

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

