大陸 大陸焦點 特派現場

開車到一半「天降母雞」！女駕駛收編成寵物　網笑：天賜良雞

大陸一名駕駛開車到一半，天外飛來一隻雞在她的引擎蓋上。（圖／翻攝X／＠yingtan04410735）

▲女駕駛開車到一半，天外飛來一隻雞在她的引擎蓋上不肯離去。（圖／翻攝X／＠yingtan04410735）

圖文／CTWANT

開車時突遇異物從天而降，多數人都會嚇一跳，但你遇過有「天降奇雞」嗎？大陸廣西桂林日前就發生一起令人哭笑不得的事件，一名女子開車行駛途中，突然有隻大母雞從天而降，直接落在她的車輛引擎蓋上，最後這隻雞不但沒受傷，還被女子收編成為「寵物雞」，讓網友大呼太有緣分。

這起「天降奇雞」事件發生在12月19日，當時女子正開車上路，沒想到眼前突然有一隻體型不小的母雞掉落在車前方，甚至直接停在引擎蓋上久久不願離去。女子見狀，當下也感到十分錯愕，所幸路況尚可，她便緩緩將車輛開至路邊，在安全情況下成功「抓雞」。

事後，女子接受當地媒體採訪時透露，當時並未見到周邊有運送家禽的車輛，也無法確認母雞從何而來。她表示：「雞掉下來時真的嚇一跳，但牠毛色很漂亮，也找不到主人，就乾脆帶回家養了。」

這段影片經上傳至網路後迅速引起討論，不少網友笑稱這是「天降年貨」、「大吉大利，今晚吃雞」、「天賜良雞，今晚吃雞」、「這應該是現實版雞從天降」、「從一個虎口逃到另一個虎口」、「天將白斬雞，剛好配飯」、「入胃圈養」。

也有網友好奇這隻雞的近況，詢問「現在還活著嗎？」「真的會養成寵物嗎？」而女子也表示，目前這隻母雞狀況良好，已經適應新環境，真的成為她家中的一份子。

