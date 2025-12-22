　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守住南台灣最後防線　台南重型特搜隊震災複訓實戰登場

▲台南市特搜隊進行震災複訓，模擬倒塌建築中侷限空間救援情境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市特搜隊進行震災複訓，模擬倒塌建築中侷限空間救援情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期台灣地震活動頻繁，除花東地區外，南部也接連發生規模5以上地震。面對不可預測的天然災害，台南市消防局持續強化震災應變能力，於12月21、22日辦理台南市特種搜救隊（特搜隊）重型複訓，以高強度實戰訓練全面提升救援量能。

市長黃偉哲表示，近期地震頻傳再次提醒，災害從不預警。台南特搜隊於2024年通過內政部消防署NAP認證，正式成為國家級重型搜救隊，這不只是榮譽，更是責任。市府將持續支持裝備汰換與高強度訓練，確保特搜隊在關鍵時刻能即刻投入救援，成為守護南台灣最堅實的防線。

消防局長楊宗林指出，取得NAP重型認證後，特搜隊的訓練強度只增不減。本次複訓針對地震造成建築倒塌後的侷限空間救援、高空垂降等高風險情境進行強化，並結合自動心肺復甦機（Auto CPR）操作，目標是在最極端環境下，為受困者爭取最大生還機會。

▲台南市特搜隊進行震災複訓，模擬倒塌建築中侷限空間救援情境。（記者林東良翻攝，下同）

兩天訓練重點之一為倒塌建築中的「乾淨切割（Clean Cut）」技術，隊員在模擬受困者與結構極度貼近的情境下，精準切割水泥構件，避免震動與二次坍塌風險；同時反覆演練「侷限空間人員拖帶」，在狹窄、昏暗、動線受阻的環境中，培養團隊默契與穩定度。

訓練最大亮點，則是模擬人員受困於10公尺以上深處、且已無生命跡象的高風險救援場景。特搜隊員透過精密繩索架設，執行垂直吊掛升降救援，並同步使用自動心肺復甦機，在持續晃動的升降過程中，維持高品質CPR監控，展現台南特搜隊將「專業搜救技術」與「高階緊急醫療」高度整合的實戰能力。

▲台南市特搜隊進行震災複訓，模擬倒塌建築中侷限空間救援情境。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，台南市特搜隊自取得NAP重型救援隊資格以來，始終維持高度危機意識，透過不間斷的情境模擬與複訓，確保在災害發生第一時間，能以最快速度、最專業技術完成救援任務，守護市民生命安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請
美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年
悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴
「鄭捷、張文都是我的人」　高雄男放話炸小港機場慘了
DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」
發文「下一個張文」列39處恐攻點　32歲男被逮：寫好玩的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

光華高中冬日限定教育秀　藝術展、國際文化節、熱血運動會一次到位

守住南台灣最後防線　台南重型特搜隊震災複訓實戰登場

南寶樹脂捐483萬元救護車給南消西港分隊　強化偏區到院前急救戰力

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

從藝閣走向世界！　台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

插旗台北中山區捷運商圈　台南藝群醫美第22家中山診所開幕

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

光華高中冬日限定教育秀　藝術展、國際文化節、熱血運動會一次到位

守住南台灣最後防線　台南重型特搜隊震災複訓實戰登場

南寶樹脂捐483萬元救護車給南消西港分隊　強化偏區到院前急救戰力

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

從藝閣走向世界！　台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

插旗台北中山區捷運商圈　台南藝群醫美第22家中山診所開幕

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

中職修正兩項規章！釘鞋顏色解禁　二軍停賽改判9比0確保客隊權益

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

COMEBUY「蘋果冰茶」超商上架　限時特價2瓶59元

回應歐盟乳製品反補貼案初裁　陸商務部：願與歐方妥善處理貿易摩擦

東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

埔里市區民宅傳火警2鄰戶遭殃

立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

台中購物節最終場抽百萬　消費321億再創高峰

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

更多熱門

相關新聞

黃偉哲簽署友誼市協定新設「延岡路」紀念台日情誼

黃偉哲簽署友誼市協定新設「延岡路」紀念台日情誼

台南市與日本宮崎縣延岡市22日正式締結友誼城市關係，市長黃偉哲與延岡市長三浦久知分別代表兩市簽署友誼城市協定，延岡市也成為台南第62個國際締盟城市，象徵台日地方交流再邁新里程碑。

台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

台南藝群醫美第22家中山診所開幕

台南藝群醫美第22家中山診所開幕

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

即／台南水泥車、機車碰撞　女騎士送醫急救

即／台南水泥車、機車碰撞　女騎士送醫急救

關鍵字：

台南重型特搜隊震災複訓實戰

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面