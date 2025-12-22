守住南台灣最後防線　台南重型特搜隊震災複訓實戰登場

▲台南市特搜隊進行震災複訓，模擬倒塌建築中侷限空間救援情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期台灣地震活動頻繁，除花東地區外，南部也接連發生規模5以上地震。面對不可預測的天然災害，台南市消防局持續強化震災應變能力，於12月21、22日辦理台南市特種搜救隊（特搜隊）重型複訓，以高強度實戰訓練全面提升救援量能。

市長黃偉哲表示，近期地震頻傳再次提醒，災害從不預警。台南特搜隊於2024年通過內政部消防署NAP認證，正式成為國家級重型搜救隊，這不只是榮譽，更是責任。市府將持續支持裝備汰換與高強度訓練，確保特搜隊在關鍵時刻能即刻投入救援，成為守護南台灣最堅實的防線。

消防局長楊宗林指出，取得NAP重型認證後，特搜隊的訓練強度只增不減。本次複訓針對地震造成建築倒塌後的侷限空間救援、高空垂降等高風險情境進行強化，並結合自動心肺復甦機（Auto CPR）操作，目標是在最極端環境下，為受困者爭取最大生還機會。

兩天訓練重點之一為倒塌建築中的「乾淨切割（Clean Cut）」技術，隊員在模擬受困者與結構極度貼近的情境下，精準切割水泥構件，避免震動與二次坍塌風險；同時反覆演練「侷限空間人員拖帶」，在狹窄、昏暗、動線受阻的環境中，培養團隊默契與穩定度。

訓練最大亮點，則是模擬人員受困於10公尺以上深處、且已無生命跡象的高風險救援場景。特搜隊員透過精密繩索架設，執行垂直吊掛升降救援，並同步使用自動心肺復甦機，在持續晃動的升降過程中，維持高品質CPR監控，展現台南特搜隊將「專業搜救技術」與「高階緊急醫療」高度整合的實戰能力。

消防局表示，台南市特搜隊自取得NAP重型救援隊資格以來，始終維持高度危機意識，透過不間斷的情境模擬與複訓，確保在災害發生第一時間，能以最快速度、最專業技術完成救援任務，守護市民生命安全。