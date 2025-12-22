台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

▲台南市長黃偉哲與日本宮崎縣延岡市長三浦久知簽署友誼城市協定，延岡成為台南第62個國際締盟城市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市與日本宮崎縣延岡市22日正式締結友誼城市關係，市長黃偉哲與延岡市長三浦久知分別代表兩市簽署友誼城市協定，延岡市也成為台南第62個國際締盟城市，象徵台日地方交流再邁新里程碑。

此次延岡市訪團由市長三浦久知、延岡市議會議長早瀨賢一率團來訪，共計17人，台南市政府則由市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局副局長楊智雄、經發局主任秘書徐國清等人接待，雙方共同見證歷史性時刻。

黃偉哲表示，延岡市與台南市在城市發展理念與地方特色上具有高度交流潛力，尤其延岡市代表性企業「旭化成株式會社」在台南官田區設有子公司華旭科技，雙方在產業合作基礎上多年來互動密切，此次締結友誼市，象徵雙方情誼更進一步深化。黃偉哲也於儀式中宣布，台南市將新設一條道路命名為「延岡路」，作為兩市締盟的重要紀念，象徵友誼長存、交流永續。

黃偉哲進一步指出，延岡工業高校與國立成功大學附屬台南工業高級中等學校長期維持交流互訪，透過跨國產學合作拓展青年國際視野，成果豐碩，未來也期盼在既有基礎上，持續推動學生互訪與多元學習合作，讓台日情誼向下扎根、世代傳承。

延岡市長三浦久知表示，感謝福岡辦事處處長陳銘俊協助促成此次締盟。台灣與日本地理位置相近，彼此關係如同家人般親密，延岡市位於九州南部，期盼善用地緣優勢深化雙方合作。三浦市長也指出，台南市是全球重要的半導體重鎮，在數位產業與智慧城市推動上成果豐碩，延岡市近年積極推動SDGs與永續智慧發展，期待向台南學習先進經驗。

三浦市長也提到，今年5月成大附屬南工師生已赴延岡交流，明年延岡市學校也將回訪台南，後續將研議推動國中小在體育、教育與文化層面的交流，持續深化雙方合作。

延岡市位於日本九州宮崎縣北部，人口約11萬4千人，擁有日豐海岸國家公園及祖母傾國家公園，主要產業以工業為主，其中旭化成株式會社為當地重要企業，並在台南官田區設有投資據點，成為兩市交流的重要連結。