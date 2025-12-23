加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

▲加熱菸合法上市引發誤解，台南市衛生局提醒，分享開箱或從國外攜入都可能觸法。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

加熱菸近期傳出「合法上市」消息，引發不少民眾關注，甚至誤以為相關限制已全面鬆綁，台南市衛生局23日提醒，合法上市不等於「什麼都能做」，近期已出現多起誤觸法規案例，衛生局特別整理兩大常見迷思，呼籲民眾務必提高警覺，避免一不小心就吃上高額罰單。

衛生局指出，第一大迷思是「只是分享、不是販售就不算廣告」。不少民眾在社群平台張貼加熱菸開箱文、口味比較、使用心得，甚至附上購買資訊，自認沒有賣東西、也不是業配就不會違法。事實上，依《菸害防制法》第12條規定，只要內容足以影響他人購買意圖，即屬菸品宣傳、促銷或變相廣告，均屬違法行為，違者可處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰，平台若未配合下架，也須負連帶責任。

第二大迷思則是「既然合法上市，從國外帶回來應該沒問題」。衛生局強調，這是最常見、也最容易踩雷的錯誤觀念。依《菸害防制法》第15條規定，加熱菸及其必要組合元件（如加熱器）仍屬禁止輸入品，無論自用或販售，均不得攜帶入境。近期即有民眾自日本返台時攜帶兩盒加熱菸遭海關查獲，全數依法沒入，最高恐面臨新台幣500萬元罰鍰。

衛生局說明，「合法上市」僅指民眾可在台灣境內合法販菸場所，如連鎖超商、連鎖超市及菸酒專賣店購買，並不代表可自行從國外攜入，兩者法律意義完全不同。

台南市政府衛生局再次呼籲，加熱菸即便已依法上市，相關行為仍須嚴格遵守菸害防制法規範，未來也將持續監測網路平台內容，加強校園周邊販菸場所查察與宣導，防堵違規行為，守護市民與青少年健康。衛生局也提醒，有戒菸需求的民眾可多加利用免費資源，包括戒菸專線0800-63-63-63、LINE@線上諮詢（ID：@tsh0800636363），或前往各區衛生所及戒菸服務合約機構尋求協助。