拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

▲女子海邊拍照。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

許多遊客出國時喜歡拍下美照，為旅程留下特殊回憶，然而一名華裔女遊客近來到埃及當地知名景點拍照時，原本平靜的海面突然出現巨浪，讓她差點被浪捲走，當網美不成反成「亡美」。

女遊客拍照驚險瞬間 巨浪將她捲入大海

事件發生在埃及地中海沿岸馬特魯港(Mersa Matruh)當地熱門景點Matrouh Eye，一名穿著長洋裝的女遊客，倚靠在岩壁上拍攝美照時，差點被巨浪捲入大海。

???? Una turista proveniente de china se golpeó contra las rocas luego de ser derribada por una inmensa ola mientras posaba para una foto, en la costa mediterránea de Egipto.



El hecho, captado en video y publicado en redes sociales, sucedió en la zona turística de Matrouh Eye y,… pic.twitter.com/Fb9CltEwv0 — El Horizonte (@ElHorizontemx) December 23, 2025

從12月7日在網路上流傳的影片中可看到，女子坐在Matrouh Eye靠水的岩石上，沒想到照片拍攝到一半時，原本平靜的海面突然掀起巨浪，洶湧的海浪瞬間把她淹沒，嚇壞在場目睹的民眾。

驚險影片後來爆紅，幸好女子只是受了輕傷，身上多處有擦傷，她透露當時是靠著現場一條救生繩才順利回到岸邊。影片獲得許多網友留言，「千萬不要招惹大自然，尤其是為了拍照」、「來自大自然的殘酷提醒，請遠離懸崖」。