　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

▲▼自拍,性感,正妹。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子海邊拍照。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

許多遊客出國時喜歡拍下美照，為旅程留下特殊回憶，然而一名華裔女遊客近來到埃及當地知名景點拍照時，原本平靜的海面突然出現巨浪，讓她差點被浪捲走，當網美不成反成「亡美」。

女遊客拍照驚險瞬間　巨浪將她捲入大海

事件發生在埃及地中海沿岸馬特魯港(Mersa Matruh)當地熱門景點Matrouh Eye，一名穿著長洋裝的女遊客，倚靠在岩壁上拍攝美照時，差點被巨浪捲入大海。

從12月7日在網路上流傳的影片中可看到，女子坐在Matrouh Eye靠水的岩石上，沒想到照片拍攝到一半時，原本平靜的海面突然掀起巨浪，洶湧的海浪瞬間把她淹沒，嚇壞在場目睹的民眾。

驚險影片後來爆紅，幸好女子只是受了輕傷，身上多處有擦傷，她透露當時是靠著現場一條救生繩才順利回到岸邊。影片獲得許多網友留言，「千萬不要招惹大自然，尤其是為了拍照」、「來自大自然的殘酷提醒，請遠離懸崖」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飯店找朋友敲錯房門　護士被「3男拖進房間」恐怖性侵4小時

交友軟體約陌生男到飯店開房　2女「上銬玩變態遊戲」刑虐搶劫

2幼孩在家遇搶劫　勇媽開休旅車「高速猛撞竊賊車」成功阻搶案

後車箱藏「會動聖誕禮物」　人妻打開見「超萌橘貓」秒爆哭

男開唱「手握麥克風」瞬間觸電　癱倒舞台7秒慘叫畫面曝

獲救小奶狗第一次吃飼料「飽到度估」　集體睡翻畫面萌翻網

北韓拚外匯新招？白頭山三池淵5座飯店竣工　金正恩攜女親自剪綵

京都潛台詞！這句話暗示「你該回家了」　學者剖析背後邏輯

泰國軍隊突擊邊境賭場！驚見獅子黑熊遭遺棄　關鐵籠飢餓見骨

拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

北韓拚外匯新招？白頭山三池淵5座飯店竣工　金正恩攜女親自剪綵

京都潛台詞！這句話暗示「你該回家了」　學者剖析背後邏輯

泰國軍隊突擊邊境賭場！驚見獅子黑熊遭遺棄　關鐵籠飢餓見骨

拍美照差點變亡美　女遊客靠岩壁瞬間被「瘋狗巨浪」捲落海

配備戰斧飛彈！美軍攻擊型核潛艦停靠南韓釜山　睽違10個月再訪

美國打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

川普「黃金艦隊」計畫　宣布攜手南韓造船業！打造美軍最新巡防艦

「印度醫暴揍男病患」失控畫面曝光　被問這句讓他瞬間抓狂

歷代最長壽日皇！　日本上皇明仁迎92歲生日

川普出手整頓？　美政府召回「近30名大使與資深外交官」

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　今實地兵棋演練

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司　補鈣又不怕胖

快訊／2歲孩右腳骨碎！新北夫妻騎車載兒...撞違停車3人噴飛

袁艾菲超商被陌生男摸胸　「裝沒事吐2字」惹怒尪：噁男真該死

快訊／英勇肉身擋刀亡！　英雄余家昶確定入祀忠烈祠

字節跳動拿下春晚AI核心席位　火山引擎AI雲合作、豆包負責互動應用

國中割頸案兇手二審輕判　死者父憂沒幾年就出獄：我第1個被殺

【變裝日本浪人】22歲男背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

國際熱門新聞

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

投資大師：2026恐爆史上最慘金融危機

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

挺孕肚抓姦　她打死「丈夫床上裸女」

找朋友敲錯門　護士被3男拖進房間性侵

報案求救「警拖20小時才到」　34歲女慘死家中

路透：美評估北京2027年底具備對台作戰取勝能力

路透：中國已部署逾百枚洲際飛彈

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

輝達「將出貨中國」收高1.45％　台積電ADR漲1.50％

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

騰訊向日企砸300億　繞道使用輝達晶片

更多熱門

相關新聞

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

隨著智慧型手機遺失風險增加，iPhone 內建的「捷徑（Shortcuts）」App 近期再度受到關注。只要事先設定自動化流程，即使手機遺失，也能透過傳送特定關鍵字的簡訊，遠端啟動多項防盜動作，包括拍攝前鏡頭照片並回傳即時定位資訊。

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客 廣播改雙語循環播

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客 廣播改雙語循環播

5000萬正妹陸網紅逃漏稅…遭罰3千萬

5000萬正妹陸網紅逃漏稅…遭罰3千萬

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

以色列未來開放拉法口岸　稱遺骸與人質不符

以色列未來開放拉法口岸　稱遺骸與人質不符

關鍵字：

埃及Mersa Matruh巨浪遊客Matrouh Eye拍照網美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面