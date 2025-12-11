被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

▲周珍抖音平台。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

中國浙江一名在抖音擁有超過五千萬粉絲的美妝網紅「周珍」，近日被實名檢舉名下企業涉嫌逃稅，相關處罰已由稅務部門公布，處以829.64萬元的罰款（人民幣，下同，約台幣3664萬元），但她仍持續高頻直播，甚至試圖偷偷註銷公司，引發外界質疑監管是否到位。

▲周珍遭實名檢舉逃漏稅。（圖／翻攝自小紅書／@周周珍可愛）

據《潮新聞》報導，網友近日發現，主播「周周珍可愛625」（實名周珍）名下，由廣東嘉星投資集團有限公司全資控股的廣東嘉星文化傳媒有限公司，因帳簿不列或少列收入，被國家稅務總局佛山市稅務局第一稽查局認定存在逃避繳稅行為，涉及少繳稅款1659萬餘元（約台幣7327萬元），另處罰款829萬餘元。

值得注意的是，儘管該處罰決定於今年9月已公開，周珍仍在平台正常直播，並投入「雙十二」促銷準備。

▲周珍以美妝介紹走紅。（圖／翻攝自小紅書／@周周珍可愛）

平台認證資訊顯示，周珍在短影音平台擁有5044.7萬粉絲，帳號以美妝銷售為主，曾被標榜為「吉尼斯水乳精華銷量王」及「國補合夥人」，還擔任湖南婁底市助農公益大使。其賣場位列平台面部保養品榜前五，近期銷量超過99%的同行，近七天熱銷商品超過十萬件。

工商資訊顯示，廣東嘉星文化傳媒有限公司成立於2019年，周珍曾持有91.66%股份，並於2023年退出，目前由嘉星投資集團100%控股，而周珍持有嘉星投資集團99%股份，為實際控制人。潮新聞記者亦在稅務部門網站查到相同的行政處罰資料，確認企業存在逃稅事實。

稅務總局日前公布數據顯示，2025年1月至11月，全國已查處包含明星與網紅在內的「雙高」涉稅人員1818名，補繳稅款逾15億元。

▲周珍在抖音上擁有超過五千萬名粉絲。（圖／翻攝自小紅書／@周周珍可愛）

然而，本次事件引發大量討論，甚至衝上微博熱搜總榜第一名，有網友質疑企業逃稅處罰早於9月公布，平台卻未對周珍採取下架、限流或封禁措施，反而讓其持續直播、保持高銷售額，截至發稿未獲平台回應。

河南律師付建分析，依法明訂，若網紅直播主從事違法行為且造成不良社會影響，平台可對其封禁並列入黑名單；周珍在被處罰後仍持續直播，已不符合行業規範，平台若未採取措施，也需承擔相應監管責任。

此外，稅務處罰公布後，周珍過去30天仍開播8場，場均銷售額高達479萬元，並投入「雙十二」活動備戰。對於平台未將納稅合規納入主播管理、未對涉逃稅主播限流或封號的現象，網友質疑此舉等於變相縱容。