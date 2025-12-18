　
大陸 大陸焦點 特派現場

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客　廣播改雙語循環播

▲海南三亞大東海海灘近日湧進大批俄羅斯觀光客。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

海南自由貿易港全島封關運作今（18）日啟動，位於三亞的大東海海灘湧入大批金髮碧眼的俄羅斯遊客，沙灘上俄語交談聲此起彼落，有網友形容「走在三亞街頭，反倒覺得自己像個外國人」。隨著中俄互免簽證政策生效及多條直航航線恢復，三亞成為俄羅斯旅客避寒、渡假的熱門地點，當地也同步調整公共設施與服務因應。

《極目新聞》報導，12月18日，海南自貿港迎來全島封關運作。封關首日，記者在三亞市大東海廣場看到，海灘上擠滿了俄羅斯遊客。

來自聖彼得堡的一對俄羅斯夫婦表示，選擇三亞旅遊，除了受惠於免簽政策，也希望避開家鄉零下10度的嚴寒氣候。他們坦言對海南「封關」制度了解不多，但實際旅遊體驗相當便利，不少商店與餐廳標示俄文，也有工作人員也能進行簡單俄語交流。

負責大東海海灘巡邏管理的張先生（化名）則提到，近期俄羅斯遊客約佔大東海遊客總數的八成，是目前最集中的外籍旅客族群，「不少俄羅斯遊客會長時間在沙灘上日光浴，一待就是半天。」

為因應大量俄羅斯遊客，大東海海灘的安全告示牌除中文外，也同步標示俄語，海灘廣播則採中俄雙語循環播放。張先生強調，隊內有成員曾在俄羅斯生活，其餘人員也學習了一些基本俄語，日常溝通多輔以翻譯軟體，以確保現場管理與旅客安全。

12/16 全台詐欺最新數據

