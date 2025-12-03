以色列稱歸還遺骸「與人質不符」　承諾未來幾天開放拉法口岸

▲推土機駛入拉法過境點的埃及大門。稍早以色列宣布，未來幾天內將會開放拉法口岸。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列政府於當地時間3日表示，巴勒斯坦武裝分子日前移交的部分遺骸，經鑑識後證實不屬於仍被扣押在加薩的兩名人質，恐怕導致停火協議的第一階段受阻。然而，以色列同時宣布，將在「未來幾天內」重啟加薩南部的重要邊境口岸拉法（Rafah），允許巴勒斯坦人離境進入埃及。

根據《美聯社》，以色列總理辦公室稍早指出，巴勒斯坦武裝組織日前所歸還的遺骸經過鑑識後，已確認其身分並不屬於仍在加薩的兩名人質，包括以色列籍警察格維利（Ran Gvili）、泰國籍農業移工素蒂薩克（Sudthisak Rinthalak）。

格維利是一名以色列警察，2023年10月7日協助民眾從Nova音樂節逃生，豈料之後卻在另一場戰鬥殉職身亡。至於素蒂薩克則是一名在以色列南部區吉布茲貝里（Be’eri）工作的泰籍農業移工，2017年起遠赴以色列工作，是以巴衝突時遭挾持的31名泰國勞工之一。

▲巴勒斯坦親屬為6名哈馬斯軍事翼「卡桑旅」成員舉行喪禮哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）旗下武裝派別組織「耶路撒冷旅」（Saraya al-Quds）表示，武裝成員3日上午在紅十字會人員陪同下，已前往加薩北部再度針對人質疑骸展開搜尋，因以軍在加薩當地造成大規模破壞，使遺骸尋找工作困難重重。

依照美國主導的協議，停火第一階段將在兩名剩餘人質的遺骸被尋獲並歸還後結束，之後才會進入包含國際穩定部隊部署、建立由技術型官僚所組成的巴勒斯坦政府，以及解除巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯武裝等後續步驟。

儘管停火協議生效後，已有20名活著的人質以及26具遺骸被送回以色列，但以色列與哈瑪斯仍互控違反協議。包括以色列指控哈瑪斯「僅交付部分遺骸」，甚至還透過擺拍照假；至於哈瑪斯則指控以軍向平民開火、減少人道救援流入加薩。

▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節，遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲哈瑪斯血洗後，以色列音樂節現場一片狼藉。（圖／路透）

以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）宣布，拉法口岸即將在「未來幾天內」開放，由以色列與埃及協調進出，並由歐盟任務團監督。

COGAT指出，想離開加薩的人士必須獲得「以色列安全審查」。一名不願具名的以色列官員補充，只要埃及同意接收，所有巴勒斯坦人都能透過拉法口岸離境，但歐盟仍需完成部分物流調整。

依照停火協議，每歸還一名以色列人質遺骸，則以色列需交付15具巴勒斯坦遺體。加薩衛生部表示，至今已收到330具遺體，但因缺乏DNA檢測設備，僅能辨識少部分。