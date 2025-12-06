　
社會 社會焦點 保障人權

超辣「變臉網美」闆娘涉毒被檢舉　家中搜出搖頭丸遭警逮捕

▲▼醫美老闆娘網美涉毒，住處被搜出搖頭丸。（圖／翻攝當事人Instagram）

▲醫美老闆娘網美涉毒被檢舉。（圖／翻攝當事人Instagram）

記者陸運陞、許力方／新北報導

一名自稱「醫美變臉魔術王」、擁有上萬粉絲的29歲吳姓網美，經常透過Instagram發布性感美照，形象光鮮亮麗，還號稱全台客戶上萬人，卻被檢舉持有毒品，日前遭新北警方上門搜索，在住處搜出大麻煙彈和搖頭丸，當場將她逮捕移送，並追查上游來源。

新莊警方表示，接獲檢舉指稱吳女疑似持有毒品，經蒐證後向法院聲請搜索票獲准。4日下午4時許，員警前往吳女位於三重區頂文路的住處搜索，現場查獲第二級毒品大麻煙彈3顆（毛重26.3公克）及MDMA（搖頭丸）16顆（毛重24.3公克），並扣得手機與大麻吸食煙斗等證物。吳女供稱毒品是自己要使用的。

▲▼醫美老闆娘網美涉毒，住處被搜出搖頭丸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼醫美老闆娘網美涉毒，住處被搜出搖頭丸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在吳女住處搜出搖頭丸、大麻煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳女在Instagram上以「定製醫美全能魔術變臉王」自居，宣稱服務過上萬名客戶，與北中南正規合法醫美合作，且專職訂製客戶臉部設計規劃，全台客戶破萬人。據悉，吳女在台北市中山區登記的營業項目為「化粧品批發業」，沒有實體店面，也查無任何醫療院所的登記紀錄，所有業務諮詢均需透過私訊預約。

全案訊後已依違反《毒品危害防制條例》將吳女移送新北地方檢察署。

▼吳姓網美自稱魔術變臉王，全台客戶破萬。（圖／翻攝當事人Instagram）

▲▼醫美老闆娘網美涉毒，住處被搜出搖頭丸。（圖／翻攝當事人Instagram）

▲▼醫美老闆娘網美涉毒，住處被搜出搖頭丸。（圖／翻攝當事人Instagram）

12/04 全台詐欺最新數據

醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

衛福部加強管理醫美，昨與醫界再次討論，針對手術安全、醫師資格與認證制度等議題凝聚共識。衛福部長石崇良今表示，醫美涉及侵入性處置，醫師若要執行特定手術，未來須回溯確認其「過去是否具備足夠訓練」，並須接受完整的大外科訓練。

醫美術後做好保濕的關鍵步驟！

醫美術後做好保濕的關鍵步驟！

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

密醫美容院超囂張發網被逮

密醫美容院超囂張發網被逮

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

