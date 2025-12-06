超辣「變臉網美」闆娘涉毒被檢舉　家中搜出搖頭丸遭警逮捕

▲醫美老闆娘網美涉毒被檢舉。（圖／翻攝當事人Instagram）



記者陸運陞、許力方／新北報導

一名自稱「醫美變臉魔術王」、擁有上萬粉絲的29歲吳姓網美，經常透過Instagram發布性感美照，形象光鮮亮麗，還號稱全台客戶上萬人，卻被檢舉持有毒品，日前遭新北警方上門搜索，在住處搜出大麻煙彈和搖頭丸，當場將她逮捕移送，並追查上游來源。

新莊警方表示，接獲檢舉指稱吳女疑似持有毒品，經蒐證後向法院聲請搜索票獲准。4日下午4時許，員警前往吳女位於三重區頂文路的住處搜索，現場查獲第二級毒品大麻煙彈3顆（毛重26.3公克）及MDMA（搖頭丸）16顆（毛重24.3公克），並扣得手機與大麻吸食煙斗等證物。吳女供稱毒品是自己要使用的。

▲警方在吳女住處搜出搖頭丸、大麻煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）



吳女在Instagram上以「定製醫美全能魔術變臉王」自居，宣稱服務過上萬名客戶，與北中南正規合法醫美合作，且專職訂製客戶臉部設計規劃，全台客戶破萬人。據悉，吳女在台北市中山區登記的營業項目為「化粧品批發業」，沒有實體店面，也查無任何醫療院所的登記紀錄，所有業務諮詢均需透過私訊預約。

全案訊後已依違反《毒品危害防制條例》將吳女移送新北地方檢察署。

▼吳姓網美自稱魔術變臉王，全台客戶破萬。（圖／翻攝當事人Instagram）

