台日友好！台灣女婿參議員、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

記者詹詠淇／台北報導

由日本參議院議員瀧波宏文擔任團長的「日本參議院TY會台灣訪問團」和日本前法務大臣鈴木馨祐一行均於今（22日）起至24日訪台，外交部表達誠摯歡迎。外交部指出，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由身為「台灣女婿」的瀧波宏文等人發起。外交部也說，這次是鈴木馨祐卸任法務大臣後首次組團訪台，其任內修改省令（行政命令），我國數萬旅日國人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，進一步保障我國僑民在日本的應有權益。

外交部今（22日）表示，「日本參議院TY會台灣訪問團」22日至24日訪台，由日本參議院瀧波宏文議員擔任團長，團員包括夫人瀧波史織、小林一大參議員、鈴木大地參議員、宮本和宏參議員一行5人，外交部表達誠摯歡迎。該團在台期間將晉見總統賴清德、拜會行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及新北市長侯友宜。

外交部指出，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由瀧波宏文（Takinami）參議員及吉川有美（Yoshikawa）前參議員發起，名稱隱含「台灣友好」寓意。瀧波參議員為台灣女婿，曾任日本農林水產副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，長年支持推動台日關係發展不遺餘力，也多次為台灣仗義執言。此行偕同多位自民黨青壯世代國會議員訪台，以實際行動表達對台灣的支持。

此外，日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員偕前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員一行共3人，也於22日至24日訪台交流，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，本次為鈴木馨祐前法務大臣卸任後首次組團訪台，訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文、國家安全會議秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係、區域情勢、經濟安全及經貿發展等共同關切議題交換意見。

外交部指出，鈴木馨祐歷任法務大臣、外務副大臣、財務副大臣及自民黨青年局長等黨政要職，熟稔日本外交及區域安全政策，長年致力助我提升台日關係，於法務大臣任內修改省令（行政命令），我國數萬旅日國人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，進一步保障我國僑民在日本的應有權益。

外交部說，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等普世價值，彼此為重要夥伴及珍貴友人，鈴木眾議員此次率團訪台將有助深化兩國間各領域實質合作，建構更緊密堅韌的台日友好關係。