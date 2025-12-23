將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

▲將軍區「馬沙溝多功能活動中心」正式啟用，市長黃偉哲與鄉親共享湯圓，歡喜迎「入厝」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供將軍區民眾安全、舒適且多功能的公共活動空間，台南市政府規劃興建的「馬沙溝多功能活動中心」歷時3年完工，23日正式落成啟用。市長黃偉哲親自出席啟用典禮，並與地方鄉親一同享用湯圓，分享社區「入厝」的喜悅，現場洋溢濃濃人情味。

黃偉哲表示，馬沙溝多功能活動中心的啟用，不只是公共建設到位，更象徵社區發展邁入新階段。活動中心鄰近在地信仰中心李聖宮，周邊緊鄰海岸，未來不論是社區共餐、關懷據點、文化活動，甚至里民嫁娶喜慶，都能在此舉辦，成為凝聚社區情感、促進文化交流與終身學習的重要據點。市府也將持續充實相關設備，強化活動中心服務效能，讓公共空間真正發揮最大價值。

將軍區公所說明，原有活動中心因空間狹小、出入口緊鄰道路，長期存在安全疑慮，在黃偉哲市長指示下，市府考量居民實際需求，自籌經費3786萬元，選定馬沙溝段436、437地號興建新館。建築採2層樓設計，總樓地板面積約201坪，自2022年11月動土，歷經多次工項調整與預算增編，終於順利完工。

將軍區長張介軍指出，新建活動中心服務範圍涵蓋長沙里與平沙里，馬沙溝地區本身兼具濱海自然風光與人文歷史特色，一樓規劃為禮堂，可供里民集會、婚宴及各項活動使用，也能結合在地社區照顧需求；二樓則規劃為多元使用空間，達成多目標機能，回應市民對公共設施品質的期待，打造永續健康的社區環境。

23日啟用典禮由長平國小民俗舞蹈表演及三慈國小醒獅團熱鬧揭幕，立法委員陳亭妃、議員蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金、陳昆和、方一峰到場祝賀；立委林俊憲、賴惠員及多位議員服務處亦派代表共襄盛舉。現場準備湯圓與在地特色美食，讓與會來賓與里民一同分享新場館啟用的喜慶時刻。