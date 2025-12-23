　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

▲將軍區「馬沙溝多功能活動中心」正式啟用，市長黃偉哲與鄉親共享湯圓，歡喜迎「入厝」。（記者林東良翻攝，下同）

▲將軍區「馬沙溝多功能活動中心」正式啟用，市長黃偉哲與鄉親共享湯圓，歡喜迎「入厝」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供將軍區民眾安全、舒適且多功能的公共活動空間，台南市政府規劃興建的「馬沙溝多功能活動中心」歷時3年完工，23日正式落成啟用。市長黃偉哲親自出席啟用典禮，並與地方鄉親一同享用湯圓，分享社區「入厝」的喜悅，現場洋溢濃濃人情味。

▲將軍區「馬沙溝多功能活動中心」正式啟用，市長黃偉哲與鄉親共享湯圓，歡喜迎「入厝」。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，馬沙溝多功能活動中心的啟用，不只是公共建設到位，更象徵社區發展邁入新階段。活動中心鄰近在地信仰中心李聖宮，周邊緊鄰海岸，未來不論是社區共餐、關懷據點、文化活動，甚至里民嫁娶喜慶，都能在此舉辦，成為凝聚社區情感、促進文化交流與終身學習的重要據點。市府也將持續充實相關設備，強化活動中心服務效能，讓公共空間真正發揮最大價值。

▲將軍區「馬沙溝多功能活動中心」正式啟用，市長黃偉哲與鄉親共享湯圓，歡喜迎「入厝」。（記者林東良翻攝，下同）

將軍區公所說明，原有活動中心因空間狹小、出入口緊鄰道路，長期存在安全疑慮，在黃偉哲市長指示下，市府考量居民實際需求，自籌經費3786萬元，選定馬沙溝段436、437地號興建新館。建築採2層樓設計，總樓地板面積約201坪，自2022年11月動土，歷經多次工項調整與預算增編，終於順利完工。

將軍區長張介軍指出，新建活動中心服務範圍涵蓋長沙里與平沙里，馬沙溝地區本身兼具濱海自然風光與人文歷史特色，一樓規劃為禮堂，可供里民集會、婚宴及各項活動使用，也能結合在地社區照顧需求；二樓則規劃為多元使用空間，達成多目標機能，回應市民對公共設施品質的期待，打造永續健康的社區環境。

▲將軍區「馬沙溝多功能活動中心」正式啟用，市長黃偉哲與鄉親共享湯圓，歡喜迎「入厝」。（記者林東良翻攝，下同）

23日啟用典禮由長平國小民俗舞蹈表演及三慈國小醒獅團熱鬧揭幕，立法委員陳亭妃、議員蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金、陳昆和、方一峰到場祝賀；立委林俊憲、賴惠員及多位議員服務處亦派代表共襄盛舉。現場準備湯圓與在地特色美食，讓與會來賓與里民一同分享新場館啟用的喜慶時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光
《鐵路法》三讀修正！　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

台電大里產業園區歲修　以先進技術會診地下高壓電纜

埔里掩埋場案1／4開環評審查會　環團、居民連署守護水源

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

火警頻傳強化防災　南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

展現「桶箍精神」拚團結　林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

延續賴清德6議員逆襲精神　陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

台電大里產業園區歲修　以先進技術會診地下高壓電纜

埔里掩埋場案1／4開環評審查會　環團、居民連署守護水源

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

火警頻傳強化防災　南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

展現「桶箍精神」拚團結　林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

延續賴清德6議員逆襲精神　陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD

地方熱門新聞

即／中捷全線停運　疑似電力異常

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單

火警頻傳強化防災南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

6議員逆襲精神陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

展現「桶箍精神」拚團結林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

女酒後情緒潰堤離家　深夜徘徊警安撫送返家

永康就業中心首創「AI職能速測平台」精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

更多熱門

相關新聞

黃偉哲簽署友誼市協定新設「延岡路」紀念台日情誼

黃偉哲簽署友誼市協定新設「延岡路」紀念台日情誼

台南市與日本宮崎縣延岡市22日正式締結友誼城市關係，市長黃偉哲與延岡市長三浦久知分別代表兩市簽署友誼城市協定，延岡市也成為台南第62個國際締盟城市，象徵台日地方交流再邁新里程碑。

冬至不只吃湯圓南市「甜蜜蜜家庭日」新住民家庭齊聚迎團圓

冬至不只吃湯圓南市「甜蜜蜜家庭日」新住民家庭齊聚迎團圓

最強冬至「必吃1美食」　于美人：這是一個能量交換

最強冬至「必吃1美食」　于美人：這是一個能量交換

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長宣導反詐騙

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長宣導反詐騙

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

關鍵字：

將軍馬沙溝黃偉哲湯圓入厝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面