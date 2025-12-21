最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：這是一個能量交換

▲今天除了湯圓，還必吃水餃轉運。（圖／翻攝自于美人臉書）



網搜小組／劉維榛報導

最強冬至就是今天！媒體人于美人指出，甲子日遇上冬至，代表著「重啟人生」，加上難得與天赦日重疊，建議大家除了吃湯圓之外，還要吃水餃轉運，象徵驅除霉運，迎接好的能量，「無論如何去吃兩顆餃子，這是一個能量交換」。

于美人在臉書表示，今天大家務必靜下心來，拋下過去不好的事情，並誠心寄望未來，給自己一個好的能量轉換。她接著解釋冬至一陽生，很多人都聽過成語「三陽開泰」，而第一陽就是從冬至開始，是一個復卦，象徵著能量從今天開始轉換。

三子交匯最吉日，吃水餃「能量轉換」

于美人繼續說道，二陽就是在臘月開始，此時陽氣越來越多了；到了正月的時候就是三陽開泰，「三個陽，而且這叫做泰卦」，所以很多人特別喜歡「泰」這個字，像是否極泰來、國泰民安。

尤其今年更重要、特別的是，于美人說，今天剛好是農曆11月是子月，又遇到甲子日，而且在今晚子時（23點3分）交節氣，三子交匯之下，所以今天要吃餃子，「無論如何去吃兩顆餃子，這是一個能量交換，我們也希望能夠把不好的去掉，迎接好的能量。」

專家示警：三大禁忌恐破壞來年福報

此外，易經專家王昆山也提醒「三大禁忌」，呼籲民眾在冬至當天應維持平和心境，避免產生負面能量，若犯下這些禁忌相當於在為2026年提前累積「負債」，恐破壞未來一整年的福分與機運。

．忌殺生：應避免在當日宰殺生物，展現對生命的尊重。

．忌造口業：言談應保持正向，切勿出口傷人或散布惡言。

．忌與他人爭執：在能量波動大的日子，衝突會加速業力的累積，影響人際和諧。