川普任命特使！稱美國「必須擁有格陵蘭」　丹麥憤怒回應

▲川普任命路易斯安那州州長藍德里為格陵蘭特使。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）22日再度拋出爭議言論，直言美國「必須擁有格陵蘭」，並強調這並非出於關鍵礦產考量，而是基於國家安全需求。與此同時，川普日前任命路易斯安那州州長藍德里（Jeff Landry）為格陵蘭特使，引發丹麥與格陵蘭方面強烈反彈，丹麥政府更公開表示「深感憤怒」。

任命格陵蘭特使 丹麥將召見美國大使

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）22日表示，對川普任命一名公開主張格陵蘭（Greenland）應成為美國一部分的特使感到「深感憤怒」，並直言相關言論「完全無法接受」。

拉斯穆森指出，丹麥將因此召見美國駐丹麥大使，以回應川普政府的最新動作。他強調，這項任命再次凸顯美國對格陵蘭的高度關注，但丹麥立場明確，任何國家都必須尊重丹麥王國的領土完整。

川普力挺特使 稱攸關美國與盟友安全

川普21日在自家社群平台真實社群（Truth Social）宣布，任命藍德里（Jeff Landry）為格陵蘭特使，並表示藍德里充分理解格陵蘭對美國國家安全的重要性，未來將全力推動美國利益，以確保盟友乃至全球的安全與生存。

藍德里則回應，能以「志願性職位」擔任格陵蘭特使是他的榮幸，並直言希望「讓格陵蘭成為美國的一部分」。他同時強調，這項任命「完全不影響」他目前擔任路易斯安那州州長的職務。

▲格陵蘭位於大西洋，是資源豐富的巨大島嶼，目前為丹麥的自治領土。（圖／路透）



多次表態想併吞 丹麥與格陵蘭一致反對

川普過去已多次表態，希望將格陵蘭納入美國版圖。格陵蘭位於大西洋，是資源豐富的巨大島嶼，目前為丹麥的自治領土。川普主張，相關構想是出於美國整體安全考量。

不過，丹麥與格陵蘭對此立場一致反對。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日重申，美國不可能接管格陵蘭，並直言「你不能併吞另一個國家，即便理由是國際安全」。

兩人在聯合聲明中強調，「格陵蘭屬於格陵蘭人民，美國不會接管格陵蘭。」尼爾森也表示，川普的宣布「聽起來聲勢浩大，但對我們來說沒有改變任何事，我們自己決定未來」。

美方官員訪島惹議 歐盟表態力挺丹麥主權

今年3月，美國副總統范斯（JD Vance）曾造訪格陵蘭，引發爭議，他多次聲稱當地局勢脆弱，美國「別無選擇，只能加強在當地的存在」。

去年8月，丹麥外交部也曾召見美國駐丹麥特使，起因是丹麥公共廣播機構報導，有美國人士試圖在格陵蘭進行「影響力操作」。

對此，歐盟發言人阿努尼（Anouar El Anouni）表示，維護丹麥王國的領土完整、主權以及邊界不可侵犯性，對歐盟而言至關重要。