回應歐盟乳製品反補貼案初裁　陸商務部：願與歐方妥善處理貿易摩擦

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國商務部今（22）日發布對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查初裁結果，決定依法對涉案產品採取臨時反補貼措施。商務部貿易救濟調查局負責人表示，初裁結果顯示，歐盟相關乳製品存在補貼行為，對中國國內產業造成實質損害，且二者之間具有因果關係，

記者提問，「我們注意到商務部公佈了對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查初裁，決定採取臨時反補貼措施，能否詳細介紹調查相關情況？」

負責人回應，「應國內產業申請，商務部於2024年8月21日正式對原產於歐盟的進口相關乳製品發起反補貼調查。2025年8月18日，商務部依法發布延期公告，將案件調查期限延長至2026年2月21日。」

立案後，調查機關依法通過多種方式和程序公開透明地進行調查，包括發放問卷和補充問卷、聽取評論意見、召開聽證會、對歐盟及其成員國政府和抽樣企業實地核查、對中國國內企業實地調查等，充分保障了各利害關係方權利。

經過一年多審慎調查，初步證據顯示，歐盟通過共同農業政策等補貼計劃向乳及乳製品產業等涉農領域提供了大量補貼。調查期內，中國國內產業受進口歐盟補貼產品影響，庫存不斷增加，利潤由盈利轉為虧損，生產經營出現困難。調查機關初步認為，歐盟相關乳製品產品存在補貼，中國國內產業受到實質損害，且兩者之間的因果關係成立。據此，商務部於2025年12月22日發佈初裁公告，決定實施臨時反補貼措施。

基於歐委會和抽樣公司提交的答卷信息及實地核查情況，初步裁定被抽樣公司的稅率為21.9%-42.7%，配合調查的其他歐盟公司統一適用稅率28.6%，未配合調查的其他歐盟公司42.7%。

負責人同時表示，中方一貫審慎、克制使用貿易救濟措施。2025年以來，中方未對歐方發起任何新的貿易救濟調查，僅對白蘭地、共聚聚甲醛、豬肉3起反傾銷案件作出終裁。與此同時，歐盟同期已對華18起貿易救濟案件作出初裁並徵稅，另有18起案件終裁徵稅，並新發起15起貿易救濟調查，僅12月19日一天內就新立案3起對華調查。

負責人強調，中方反對濫用貿易救濟措施的立場始終不變，願與歐方通過對話協商妥善處理貿易摩擦，維護中歐經貿合作大局。

最後，負責人指出，「下一步，商務部將繼續依照相關法律法規和世貿組織規則推進後續調查，本著公平、公正、公開、透明的原則作出最終裁定，切實保障各利害關係方合法權益。」

