「低GI」標籤成食品銷售流量密碼！　陸醫生提醒：別盲目跟風

記者廖翊慈／綜合報導

近年主打「低GI」概念的食品在各個中國超市與電商平台熱賣，從主食、零食到奶製品皆貼上相關標籤，價格普遍較一般產品高三至五成。然而相關數據指出，真正清楚低GI含義的消費者僅佔14.02%，超過半數民眾甚至從未聽過，市場熱潮與認知落差引發討論，也讓不少人疑惑，低GI究竟是健康指標還是商家噱頭。

據《今日頭條》報導，GI即「血糖生成指數」，反映食物進入體內後讓血糖升高的速度與幅度。食物依GI值大致分為三類，55以下為低GI、56至69為中GI、70以上為高GI。低GI食物的特色在於消化吸收較慢，使血糖平緩上升，因此常被視為更健康的選擇。燕麥、蕎麥、藜麥等全穀物，多數水果與蔬菜、豆類皆屬低GI；白米飯、白麵包、蛋糕與含糖飲品則多屬高GI。但專家提醒，低GI不等於低熱量或低脂肪，有些標榜低GI的產品為了改善口感，反而加入更多油脂或人工甜味劑，熱量未必比一般食品更低。

專家指出，低GI食品確實有其適用族群，尤其糖尿病患者、血糖控制不穩定者、體重管理族與妊娠期糖尿病孕婦，食用低GI食材能減緩血糖波動、增加飽腹感並協助控量。然而對血糖正常、活動量大的成年人與青少年而言，並無必要刻意只吃低GI食品，若過度依賴可能造成飲食不均衡，反而不利健康。均衡攝取天然食材、維持規律作息，遠比盲目追求單一指標更重要。

面對琳琅滿目的「低GI」商品，專家建議民眾掌握三要點避免踩雷，首先，看配料表比看標籤重要，優先選擇以全穀物、豆類為主要成分、添加物較少的產品；若前幾位成分是糖、油、香精，即使標示低GI也不推薦。其次，不迷信GI值，攝取量仍是關鍵，任何低GI食物吃過量都會造成血糖上升與熱量堆積。第三，不盲目接受標籤溢價，對一般消費者而言，天然蔬果、全穀物往往比加工的低GI商品更具性價比，真正需要控制血糖者也應比較同類產品再下手。

專家提醒，低GI概念的普及代表大眾對健康飲食的重視，但健康從不是靠一個標籤就能達成。理解低GI的真正意義，根據自身狀況選擇適合的食材，並維持均衡、多樣化的飲食，才是長期守護身體的可靠方式。