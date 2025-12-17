免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入台東社區呼籲及早控糖

▲縱谷地區血糖檢測獲民眾熱烈響應。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國際社團獅子會長期投入社區健康服務，近期於台東縱谷地區舉辦免費血糖檢測活動，吸引不少民眾參與，現場反應熱烈。獅子會指出，透過早期檢測與即時掌握血糖狀況，有助於及早發現異常並進行有效控制，降低糖尿病對日常生活與健康的影響。

此次活動由關山獅子會攜手縣議員陳宏宗，並聯合台東中興獅子會等單位，共同前進鹿野、關山等鄉鎮辦理血糖檢測。現場由具備醫護背景的獅友及衛生所人員協助民眾進行檢測，並說明血糖標準與日常預防觀念，期盼提升社區對糖尿病及其併發症的認識。活動中贈送的愛心傘也因實用性高，成為民眾爭相索取的紀念品。

主辦單位表示，近年透過相關檢測活動，已成功協助部分民眾發現血糖異常指數，並轉介專科醫師進行後續追蹤與管控，發揮預防醫學的實質成效。

關山獅子會會員游雅羚指出，糖尿病防治為國際獅子會倡導的五大服務志業之一，未來將持續規劃於縱谷地區辦理血糖檢測與健康宣導，將醫療資源與正確健康觀念帶進社區，協助民眾檢視自身健康狀況，改善生活習慣。

縣議員陳宏宗也呼籲，糖尿病的關鍵在於「早期發現、積極控制」，民眾除遵循醫囑規律服藥與追蹤外，更應落實均衡飲食、規律運動及定期量測血糖，建立長期健康管理觀念。

根據2019年至2023年國民營養健康調查顯示，20歲以上國人糖尿病盛行率達12.8%，平均每8人就有1人罹患糖尿病，且因初期症狀不明顯，往往延誤發現。主辦單位提醒，民眾應主動掌握定期健檢、自我血糖監測、持續健康管理、均衡飲食與規律運動等控糖要訣，透過良好生活習慣與早期檢查，及早掌握高風險族群，降低糖尿病及相關併發症的發生風險。

