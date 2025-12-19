男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

▲冬至吃湯圓是習俗，但有男子一口氣吃掉10顆包餡芝麻、花生湯圓，結果血糖破表險瞎。（（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

恐怖口慾！冬至吃湯圓是傳統習俗，台中一名55歲糖尿病友王先生，平常愛吃甜食，上週突然出現嘴乾、疲勞、視力模糊症狀，嚇得求助醫師，抽血檢查發現飯後血糖竟飆破了正常值3倍，細查才知道，原來是患者一口氣吃了一整盒包餡芝麻跟花生湯圓，最後還喝了一碗紅豆湯，相當於吃了20顆方糖，導致血糖急速升高。

台中醫院內分泌新陳代謝科林建良醫師表示，患者平在家監測血糖都控制良好，糖化血色素（HbA1c）也一直控制在 7% 以下，這次因為吃湯圓數量失控，才出現容易疲勞，視力模糊，嘴巴乾，小便多等血糖急性升高症狀，經過緊急注射胰島素治療，七天後血糖恢復正常，身體不適症狀也消失。

▲台中醫院營養師胡慈恩(右)說明，患者一口氣吃掉10顆包餡湯圓加上一碗紅豆湯，等於連吞20顆方糖，熱量跟糖分都相當驚人。（圖／記者游瓊華攝）



林建良指出，湯圓主要由糯米製成，升糖指數高，容易導致血糖快速飆升，對糖尿病患者來說應該要「適量」食用，尤其大家最喜歡的芝麻、花生湯圓屬於高油高糖，包肉鹹湯圓則是高鈉，都需注意適量食用並聰明搭配，例如以湯圓取代米飯熱量，並多吃蔬菜，搭配無糖茶或豆漿，餐後適度活動，都可有效幫助穩定血糖。

台中醫院營養師胡慈恩進一步說明，十顆包餡的湯圓相當於13-14顆方糖，一碗紅豆湯更相當於6顆方糖熱量，患者一口氣吃完10個包餡芝麻、花生湯圓，還把紅豆湯喝光，甜上加甜，等於一口起吃下20顆方糖，相當驚人。

胡慈恩也提醒「湯圓的湯不建議全部喝完」，因為甜湯圓的湯含糖量高，鮮肉湯圓的湯因含較多油脂與鈉，所以建議冬至吃湯圓為主，湯品酌量攝取，避免過度熱量與鈉攝取影響健康。