企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

▲亨達模具公司董事長黃清樹長期支持崑山科大，成為企業回饋教育的典範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長期關注技職教育與青年發展的亨達模具公司董事長黃清樹，持續以實際行動支持崑山科技大學，從體育培育、餐飲專業、國際競賽到藝文展演，長年挹注資源、引薦師資，協助學生安心學習、勇敢逐夢，也為校方厚植教學能量，成為企業回饋教育的典範。

出身台南左鎮、家境清寒的黃清樹，國中畢業即外出當學徒學技術，憑著毅力與專業白手起家創業有成。學生時期熱愛運動的他，曾是短跑與跳高選手，國中跳高成績達172公分。事業有成後，他始終心繫回饋家鄉與母校，並以自身經歷勉勵學子，未來有能力時也要回饋社會。

崑山科大於2020年成立甲組成棒代表隊後，黃清樹即慷慨贊助球具，並引薦台灣棒球界傳奇人物、首位完成「完全打擊」的「發哥」、「筆記王」陳該發教練入校擔任打擊教練。在專業指導下，球隊戰力大幅提升，於2022年「第二十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽」奪下第五名佳績，多名球員如李欣穎、陳飛霖、巫柏葳等，更成功獲台鋼雄鷹網羅，踏上職棒舞台。

在體育人才培育上，黃清樹同樣用心。被譽為「全台跑最快國中生」、現就讀崑山科大休閒遊憩運動管理系的魏浩倫，自入學起即獲黃清樹每月持續贊助運動訓練營養金；魏浩倫也不負期待，在2025年全國運動會男子組4×100公尺接力賽中擔任第一棒，協助台南市奪下冠軍。

在餐飲與專業技術領域，黃清樹與餐飲管理及廚藝系施智偉老師相識多年，不僅贊助「麵包冠軍」吳寶春蒞校演講，並於2022年引薦吳寶春擔任講座教授，促成校方成立「吳寶春烘焙學院」，為餐飲教學注入關鍵能量。

學生國際競賽方面，黃清樹更是全力相挺。2023年餐飲系學生賴力弘奪得「2024 WCE世界盃杯測師大賽－台灣選拔賽」冠軍，2024年陳修醫獲「2024 WCC世界盃拉花大賽－台灣選拔賽」冠軍，兩人前往美國參賽的相關費用皆由黃清樹全額贊助，其中賴力弘更於世界賽奪下第六名佳績，讓世界看見台灣技職教育的實力。

今年適逢崑山科大60周年校慶，黃清樹再度贊助國際級「即將成真火舞團」演出，並於「2025崑山盃廚藝挑戰賽」中號召業界友人共同捐助，提供總價值逾百萬元獎品，提升賽事規模與能見度。

崑山科大校長李天祥表示，黃清樹董事長不僅是企業成功典範，更是技職教育最堅定的支持者，長期引薦頂尖師資、投入學生培育資源，對校務發展與學生未來影響深遠；且其捐助向來低調，從不要求抵稅發票，全權信任學校規劃，令人敬佩。

副校長鐘俊顏補充，黃清樹的善行不僅止於崑山科大，也長期捐助左鎮國小、支持年僅13歲即赴美就讀紐約大學的江璟亮，以及具國際水準的「即將成真火舞團」。他因惜才而默默付出，鼓勵年輕世代勇敢站上國際舞台，讓善的力量持續擴散。