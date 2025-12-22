　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

▲亨達模具公司董事長黃清樹長期支持崑山科大，成為企業回饋教育的典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲亨達模具公司董事長黃清樹長期支持崑山科大，成為企業回饋教育的典範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長期關注技職教育與青年發展的亨達模具公司董事長黃清樹，持續以實際行動支持崑山科技大學，從體育培育、餐飲專業、國際競賽到藝文展演，長年挹注資源、引薦師資，協助學生安心學習、勇敢逐夢，也為校方厚植教學能量，成為企業回饋教育的典範。

出身台南左鎮、家境清寒的黃清樹，國中畢業即外出當學徒學技術，憑著毅力與專業白手起家創業有成。學生時期熱愛運動的他，曾是短跑與跳高選手，國中跳高成績達172公分。事業有成後，他始終心繫回饋家鄉與母校，並以自身經歷勉勵學子，未來有能力時也要回饋社會。

▲亨達模具公司董事長黃清樹長期支持崑山科大，成為企業回饋教育的典範。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大於2020年成立甲組成棒代表隊後，黃清樹即慷慨贊助球具，並引薦台灣棒球界傳奇人物、首位完成「完全打擊」的「發哥」、「筆記王」陳該發教練入校擔任打擊教練。在專業指導下，球隊戰力大幅提升，於2022年「第二十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽」奪下第五名佳績，多名球員如李欣穎、陳飛霖、巫柏葳等，更成功獲台鋼雄鷹網羅，踏上職棒舞台。

在體育人才培育上，黃清樹同樣用心。被譽為「全台跑最快國中生」、現就讀崑山科大休閒遊憩運動管理系的魏浩倫，自入學起即獲黃清樹每月持續贊助運動訓練營養金；魏浩倫也不負期待，在2025年全國運動會男子組4×100公尺接力賽中擔任第一棒，協助台南市奪下冠軍。

▲亨達模具公司董事長黃清樹長期支持崑山科大，成為企業回饋教育的典範。（記者林東良翻攝，下同）

在餐飲與專業技術領域，黃清樹與餐飲管理及廚藝系施智偉老師相識多年，不僅贊助「麵包冠軍」吳寶春蒞校演講，並於2022年引薦吳寶春擔任講座教授，促成校方成立「吳寶春烘焙學院」，為餐飲教學注入關鍵能量。

學生國際競賽方面，黃清樹更是全力相挺。2023年餐飲系學生賴力弘奪得「2024 WCE世界盃杯測師大賽－台灣選拔賽」冠軍，2024年陳修醫獲「2024 WCC世界盃拉花大賽－台灣選拔賽」冠軍，兩人前往美國參賽的相關費用皆由黃清樹全額贊助，其中賴力弘更於世界賽奪下第六名佳績，讓世界看見台灣技職教育的實力。

▲亨達模具公司董事長黃清樹長期支持崑山科大，成為企業回饋教育的典範。（記者林東良翻攝，下同）

今年適逢崑山科大60周年校慶，黃清樹再度贊助國際級「即將成真火舞團」演出，並於「2025崑山盃廚藝挑戰賽」中號召業界友人共同捐助，提供總價值逾百萬元獎品，提升賽事規模與能見度。

崑山科大校長李天祥表示，黃清樹董事長不僅是企業成功典範，更是技職教育最堅定的支持者，長期引薦頂尖師資、投入學生培育資源，對校務發展與學生未來影響深遠；且其捐助向來低調，從不要求抵稅發票，全權信任學校規劃，令人敬佩。

▲亨達模具公司董事長黃清樹長期支持崑山科大，成為企業回饋教育的典範。（記者林東良翻攝，下同）

副校長鐘俊顏補充，黃清樹的善行不僅止於崑山科大，也長期捐助左鎮國小、支持年僅13歲即赴美就讀紐約大學的江璟亮，以及具國際水準的「即將成真火舞團」。他因惜才而默默付出，鼓勵年輕世代勇敢站上國際舞台，讓善的力量持續擴散。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「強姦」、「精液豆漿」入考題！　國中師下場出爐
內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」
NBA合轟302分！　創35年來最狂紀錄
老媽「吃到要洗腎」！商品包裝曝光　市場、醫院都有人賣
五月天周六開唱　盧秀燕急宣布：全城緊急戒備
UG慘翻車「另間店捐款反被讚爆」　大票人曝關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

達麗建設回饋社會　捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

馬太鞍溪鋼便橋進度超前！陳世凱視察：提前於明年元旦通車

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

台南YouBike優惠不變！　2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

綠島船舶疑漏油…柴油外洩港區水域！海巡啟動油污應變機制堵汙染

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

達麗建設回饋社會　捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

馬太鞍溪鋼便橋進度超前！陳世凱視察：提前於明年元旦通車

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

台南YouBike優惠不變！　2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

綠島船舶疑漏油…柴油外洩港區水域！海巡啟動油污應變機制堵汙染

艾怡良「挺生財奶」片段爆紅300萬人看過！　胸前解剖縫合演大體

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

澳門官也街爆紅「探窗拉花咖啡師」　甜筒卡布奇諾邊喝邊啃

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！　完成空軍首次單飛

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

埔里市區民宅傳火警2鄰戶遭殃

立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

台中購物節最終場抽百萬　消費321億再創高峰

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

台南YouBike優惠不變！2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

更多熱門

相關新聞

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

深受玩家喜愛的休閒競技手遊《競技麻將2》於12/10正式迎來上市一週年！為了感謝全體玩家這一年來的熱情支持，官方推出了「一週年慶典」改版活動。

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

全民搶寶加倍券　放大好禮更有感

全民搶寶加倍券　放大好禮更有感

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

22年來首見！中信銀台北101聯名卡掰了萬事達　Visa全數接手

22年來首見！中信銀台北101聯名卡掰了萬事達　Visa全數接手

關鍵字：

企業家回饋教育典範黃清樹崑大

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面