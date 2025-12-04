　
回饋忠實讀者！全民搶寶加倍券登場　放大東森幣搶好禮更有感

文／APP活動小組

為了感謝新聞雲 APP用戶的支持，也希望讓大家手上的「東森幣」更有感，深受讀者喜愛的APP抽獎活動「全民搶寶」將於 2025年12月8日上午11 點推出全新強力道具—「全民搶寶加倍券」！只要完成3個簡單步驟，就有機會讓每一筆下注的東森幣籌碼瞬間變成2倍，中獎機率提升，讓您更有感！

▲▼APP小組用
▲APP全民搶寶推出「加倍券」新功能。 （圖／APP活動小組製）

東森幣直接翻倍！「加倍券」這樣用最划算

「全民搶寶」一直是 APP 內的高人氣活動。此次推出的「加倍券」就是為了回饋忠實讀者，提供額外的下注加乘獎勵，讓中獎刺激感全面升級。

讀者只要依照以下步驟，就能輕鬆獲得並使用加倍券：

步驟一：閱讀賺券

只要在新聞內頁閱讀 20 篇以上新聞，就有機會在標題下方看到「加倍券」icon。點擊後即可進入活動頁。

步驟二：前往全民搶寶

在活動頁詳閱說明後，按下「立即前往全民搶寶」按鈕。

步驟三：限時下注

進入全民搶寶後，需在 10 分鐘內完成下注。每筆下注的東森幣都能立即變成雙倍送出，最多可不限品項下注 20 次。

▲▼加倍券使用方式說明
▲3步驟完成就可以利用「加倍券」放大東森幣，增加抽到好禮的機會。 （圖／APP活動小組製）

每日限領一次！注意事項一次看懂

為鼓勵讀者天天參與，「加倍券」每日僅會出現一次。只要成功獲取，即視為當日已使用，恕不補發。更多活動細節請以活動頁公告為準。

ETtoday 新聞雲邀請所有 APP 用戶把握機會，每日讀新聞、蒐集加倍券，讓手上的東森幣發揮最大效益，把喜歡的禮品順利帶回家，度過愉快的年末節慶。

槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！
財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！　他看IG內容勸：是警訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

回饋忠實讀者！全民搶寶加倍券登場　放大東森幣搶好禮更有感

全民搶寶加倍券東森幣節慶回饋新聞雲ETtoday

