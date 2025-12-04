LINE Pay Money上線1活動！他「爽賺300塊」：謝謝各家銀行

▲LINE Pay Money 。（圖／LINE Pay提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE Pay旗下的新電子支付服務「LINE Pay Money」3日下午3點正式登場，將取代原本的「一卡通iPASS MONEY」，全面升級使用者的轉帳、繳費及支付功能。有網友分享，參加LINE Pay Money的活動，他爽賺300塊「謝謝各家銀行」，引發話題。

有網友在Threads貼出截圖，「歹勢！我拿了$270，謝謝LINE Pay Money，謝謝各家銀行」，隔兩小時又在留言處回報「我盡力了！$300」。從他的LINE Pay Money紀錄中可見，拿了一整排「LINE Pay Money儲值金回饋」。

據了解，LINE Pay Money上線舉辦好康活動包括「1.開通帳戶抽最高88點」、「2.連結指定銀行享30元儲值金」、「3.完成轉帳抽最高88元優惠券」。

原PO參加的就是「2.連結指定銀行享30元儲值金」，合作銀行有國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、台灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行。

貼文引發討論，不少人紛紛驚呼，「我也19點多，只有三間有入…」、「你也太多家符合的，我只有4家，其中兩件還很久沒用過」、「你太幸運了」、「你太快速了。」