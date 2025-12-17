《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

▲圖為週年慶懸賞。（圖／《競技麻將2》提供，下同）

深受玩家喜愛的休閒競技手遊《競技麻將2》於12/10正式迎來上市一週年！為了感謝全體玩家這一年來的熱情支持，官方推出了「一週年慶典」改版活動。

本次慶典不僅首度解禁老虎機與魚機的押注上限，讓追求極致快感的玩家能挑戰前所未有的高額獲利，官方更豪氣祭出「週年慶集點懸賞」，只要完成指定挑戰，每位玩家皆可獨享總價值超過新台幣上萬元的豐厚回饋！

無論是老手還是新玩家，現在加入就能將這份鉅額紅利帶回家。此外，全新玩法的「榮耀寶庫」、充滿競技氛圍的「雀靈爭霸」以及絕美新雀靈「妲己」也同步強勢登場！

萬元回饋與豪華週卡，好禮無上限



官方本次展現最大誠意，推出「週年慶集點活動」釋出高額懸賞令。玩家只要透過日常遊玩獲取集點徽章，完成所有目標，人人皆可獲得總價值相當於上萬元台幣的超級大獎！

此外，「週年慶專屬週卡」以高達 500% 的超高回饋率上架，讓玩家連續 7 天領取大量金幣與鑽石，補給不間斷。

榮耀寶庫開啟：積分飆速獎勵翻倍

備受好評的陣營對抗戰在週年慶期間進化為「榮耀寶庫攻防戰」。競賽積分的累積速度直接提升 100%！玩家能以雙倍的速度解鎖獎勵。

同時，本次的「精銳補給令」更是誠意滿滿大幅拉高獎勵回饋，是玩家囤積資源的最佳時機。

紅鑽一番賞，搏一把財富自由！

實體獎勵大加碼！除了虛寶好禮之外，幸運大獎「禮券卡」限時加碼至 2,000 元，讓你在遊戲裡贏錢，現實中也能買開心！

雀靈爭霸：兩大勢力巔峰對決

全新活動「雀靈爭霸」分為「神鬼」與「聖獸」兩大陣營。玩家只需完成任務獲得「助戰令牌」，即可為支持的陣營應援助威。

累積助戰次數，除了領取大量金幣獎勵，還能免費入手【週年慶限定雀靈造型】，讓您的雀靈夥伴換上新裝一同慶生！

魅影迷心：新雀靈「妲己」降臨

傳說中的絕世美女「妲己」於週年慶期間限時登場！現在參與「魅影迷心」結識活動，獲得機率大幅提升！

突破極限！BET 押注上限解禁

作為週年慶的重頭戲，營運團隊回應了廣大玩家的渴望，宣布於活動期間限時解除封印。遊戲內的老虎機與魚機將開放「隱藏版高倍率」，玩家將有機會觸發比以往更高的押注額度。

更高的風險將伴隨著令人瘋狂的巨額獎金回報，誠邀各路博弈好手前來試探底線！

俱樂部AI實裝：隨時開局，三缺一不再是藉口

為了優化玩家的對局體驗，俱樂部系統正式導入「AI 陪打功能」。無論是深夜時段或是好友臨時缺席，房主皆可設定不同強度的AI補位。

從休閒練牌到高強度切磋，AI 都能完美配合，確保牌局流暢進行，讓您想打就打，歡樂不中斷！





《競技麻將2》一週年慶典現已火熱開啟，更多詳細活動資訊與福利，請立即登入遊戲或關注官方粉絲專頁！



【立即下載，加入週年慶狂歡】



https://mjspicy.onelink.me/qxBB/NEWS