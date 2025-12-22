冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

▲艾菲爾點名「3星座」在農曆年前將迎來超強財運。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，昨（21）日冬至時，太陽正式進入摩羯座，年度最關鍵的「築基期」啟動，這股能量把過去一整年的努力、選擇與堅持，逐一兌現成看得見的成果。並點名「財運最旺」的3大星座，上榜的有摩羯座、處女座和金牛座，財務結構被重新整理，該來的回報終於入袋，只要順勢而為，農曆年前將迎來這翻轉時刻。

艾菲爾分享農曆年前「財運最旺3星座」，同時參考太陽、上升星座：

1.摩羯座：長線耕耘、終迎收割

冬至後最直接受惠的就是摩羯座！太陽進入命宮，讓你成為舞台中心，但這份光不是突然降臨，而是為你一路走來的自律與責任背書。過去半年承擔的壓力、默默完成的專案、沒人看見的加班與取捨，開始轉化為實質回報，可能是獎金或升遷，或被賦予更核心的位置。你會發現，別人開始依賴你的判斷，資源也更願意向你靠攏，這段時間適合談長期合約、重新規劃事業藍圖，你的穩定感本身就是很強的吸金體質。

2.處女座：精準判斷、帶來偏財

冬至後處女座的看細節能力變成直接變現的工具，你對數位、流程、風險的敏感度明顯提升，能在別人還在觀望時，就判斷出什麼值得投入、什麼該避開，這段時間容易出現偏財機會，可能是副業、獎金、抽成或友人帶來的小額投資資訊。關鍵在於你不貪多，而是懂得剛剛好，只要保持理性、不被情緒左右，農曆年前有機會替自己補上一筆意外收穫。

3.金牛座：貴人牽線、開新財路

冬至後金牛座來自長輩、上司或權威人士的引薦特別重要，可能是一個含金量高的專案、一條全新的收入管道或讓你接觸到更穩定的資源圈。你一向重視安全感，這次的機會並非高風險暴利，而是能長期累積的實在收益，只要願意稍微走出舒適圈，嘗試新的合作模式，農曆年前就能看見財務上的正向變化，甚至為明年鋪好一條穩定成長的路。

