　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲艾菲爾點名「3星座」在農曆年前將迎來超強財運。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，昨（21）日冬至時，太陽正式進入摩羯座，年度最關鍵的「築基期」啟動，這股能量把過去一整年的努力、選擇與堅持，逐一兌現成看得見的成果。並點名「財運最旺」的3大星座，上榜的有摩羯座、處女座和金牛座，財務結構被重新整理，該來的回報終於入袋，只要順勢而為，農曆年前將迎來這翻轉時刻。

艾菲爾分享農曆年前「財運最旺3星座」，同時參考太陽、上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.摩羯座：長線耕耘、終迎收割

冬至後最直接受惠的就是摩羯座！太陽進入命宮，讓你成為舞台中心，但這份光不是突然降臨，而是為你一路走來的自律與責任背書。過去半年承擔的壓力、默默完成的專案、沒人看見的加班與取捨，開始轉化為實質回報，可能是獎金或升遷，或被賦予更核心的位置。你會發現，別人開始依賴你的判斷，資源也更願意向你靠攏，這段時間適合談長期合約、重新規劃事業藍圖，你的穩定感本身就是很強的吸金體質。

2.處女座：精準判斷、帶來偏財

冬至後處女座的看細節能力變成直接變現的工具，你對數位、流程、風險的敏感度明顯提升，能在別人還在觀望時，就判斷出什麼值得投入、什麼該避開，這段時間容易出現偏財機會，可能是副業、獎金、抽成或友人帶來的小額投資資訊。關鍵在於你不貪多，而是懂得剛剛好，只要保持理性、不被情緒左右，農曆年前有機會替自己補上一筆意外收穫。

3.金牛座：貴人牽線、開新財路

冬至後金牛座來自長輩、上司或權威人士的引薦特別重要，可能是一個含金量高的專案、一條全新的收入管道或讓你接觸到更穩定的資源圈。你一向重視安全感，這次的機會並非高風險暴利，而是能長期累積的實在收益，只要願意稍微走出舒適圈，嘗試新的合作模式，農曆年前就能看見財務上的正向變化，甚至為明年鋪好一條穩定成長的路。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

張文犯案手法曝光！犯案前「看鄭捷文章」　牧師點出最大擔憂

快訊／2私校走入歷史！同濟高中核定解散　大成高中董事會重組

「同事12點下班操爆」菜鳥裸辭了　過來人忍3年：年薪400萬無法離職

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

裝備破10萬！張文失業一年租北市精華區　他疑惑：整個就是很怪

快訊／台鐵沿線報廢車留置場火警　龍井-大肚間列車延誤

UG慘翻車「他見1間店反被讚爆」　大票人曝關鍵：害到很多加盟主

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

張文犯案手法曝光！犯案前「看鄭捷文章」　牧師點出最大擔憂

快訊／2私校走入歷史！同濟高中核定解散　大成高中董事會重組

「同事12點下班操爆」菜鳥裸辭了　過來人忍3年：年薪400萬無法離職

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

裝備破10萬！張文失業一年租北市精華區　他疑惑：整個就是很怪

快訊／台鐵沿線報廢車留置場火警　龍井-大肚間列車延誤

UG慘翻車「他見1間店反被讚爆」　大票人曝關鍵：害到很多加盟主

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

防跨年恐攻！北市26號大規模演練　市府轉運站、捷運站登場

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

生活熱門新聞

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻

變天！　「全台有雨」時間曝

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

更多熱門

相關新聞

最會扮豬吃虎三大星座！

最會扮豬吃虎三大星座！

有些人表面看起來溫和無害、甚至有點笨拙，實際上卻把局勢、利益與人性看得一清二楚，一旦關鍵時刻到來，往往一出手就讓人驚覺「原來他這麼厲害」，在十二星座中，就有幾個典型代表，最擅長低調隱藏實力、默默布局，堪稱真正的「扮豬吃老虎」。

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

冬至不停工！勞工局攜手做工行善團完成第320戶暖心修繕

冬至不停工！勞工局攜手做工行善團完成第320戶暖心修繕

冬至不只吃湯圓南市「甜蜜蜜家庭日」新住民家庭齊聚迎團圓

冬至不只吃湯圓南市「甜蜜蜜家庭日」新住民家庭齊聚迎團圓

關鍵字：

星座運勢占卜艾菲爾築基期冬至農曆財運處女座金牛座摩羯座

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面