80年一遇冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇驚見「財庫山」曝8秘訣

▲80年一遇冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇驚見「財庫山」。（圖／翻攝台灣首廟天壇粉絲團，下同）



記者許力方／綜合報導

80年一遇大吉日！今天（21日）是24節氣的「冬至」，剛好遇到「天赦日」，被民俗專家認為是適合補財庫的好日子。天公廟、台灣首廟天壇曝光廟內盛況，成堆的祈福袋，裝著大量金紙，堆成一座小山，畫面相當驚人，有信徒追問，想要補財庫要怎麼拜？廟方教8個步驟流程，最重要的一點是拜拜完後「自我校正」，天赦是向自己誠實懺悔。

冬至+天赦日 80年一遇轉運吉祥日



民俗專家雨揚老師指出，「天赦日撞冬至」是80年難得一遇的轉運吉祥日，今天是2025年最後一次天赦日，天赦日被視為上天開恩、萬事可赦的吉日；冬至則是陰極轉陽、好運重新啟動的起點，兩大吉日相遇，就是被稱為「80年難得一遇」的轉運黃金日，最適合祈福、補運、旺財氣。

天赦日補財庫迷思 台灣首廟天壇回歸本義



對此，有信徒問到天赦日+冬至要補財庫要怎麼拜？台灣首廟天壇回應，「重點放在補財庫，可能效果不彰。」廟方指出，天赦日是心念秩序與狀態的校正日子。後世信仰認為，財運受阻多與結厄有關，因此延伸出在天赦日進行補財庫的做法，但在天壇天公廟，始終回到天赦日的本義，就是先以誠心懺悔，面對自己，校正心念與行為。

天公廟公開8步驟流程 最後關鍵在自我校正



廟方透露，天赦日來廟裡拜拜有8個步驟，第一，來天壇向玉皇上帝報到；第二，請領結緣廟方祈福組；第三，點香敬拜；第四，恭讀天赦日疏文，第五步，靜候等一刻鐘以上（全廟神明皆需敬拜）；第六，焚金化疏；第七，辦理圓滿。之後第八部最為重要，就是「辦理後的自我校正」。