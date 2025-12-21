　
地方 地方焦點

冬至送暖補冬　立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

▲立委林國成冬至南下台南永康，與林乃立一同走入永康基層區發送高麗菜，與鄉親分享補冬心意，現場氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委林國成冬至南下台南永康，與林乃立一同走入永康基層區發送高麗菜，與鄉親分享補冬心意，現場氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員林國成今（冬至）日南下台南永康區，發送高麗菜與鄉親分享補冬的好意頭，現場氣氛溫馨，他也與台灣民眾黨台南市黨部榮譽主委、並積極爭取代表民眾黨參選永康區市議員的林乃立，一同深入地方、勤走基層，與民眾面對面互動，展現民眾黨重視地方、貼近民意的實際行動。

▲立委林國成冬至南下台南永康，與林乃立一同走入永康基層區發送高麗菜，與鄉親分享補冬心意，現場氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

林國成表示，冬至象徵團圓與感恩，今年又適逢難得的「天赦日」，別具祈福與重新出發的意義。他特別感謝台南市民眾權益促進協會長期投入公益、關懷社會，也感謝辛苦的農民，讓新鮮優質的高麗菜能直送到民眾手中，在冬至這天為鄉親補冬加菜、送上一份溫暖。

▲立委林國成冬至南下台南永康，與林乃立一同走入永康基層區發送高麗菜，與鄉親分享補冬心意，現場氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

談到地方服務，林國成指出，今年丹娜絲颱風重創台南沿海地區，林乃立第一時間帶領團隊深入災區，實地了解災情、協助受災民眾，不只展現行動力，也讓人看見真心為民服務的態度。他強調，具備行動力、願意長期投入公益、真誠為人民付出，是民意代表最基本也最重要的條件，並感謝在地鄉親長期對林乃立的支持與肯定。

▲立委林國成冬至南下台南永康，與林乃立一同走入永康基層區發送高麗菜，與鄉親分享補冬心意，現場氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

林乃立則表示，感謝林國成委員在冬至這天親自南下，與地方一起關心民生、支持農民，也感謝臺南市民眾權益促進協會長期陪伴地方、默默行善。她說，自己始終以實際行動回應民眾需求，不論是平日基層服務，或在災害發生時第一時間站在民眾身邊，都是她對永康、對台南的承諾。

▲立委林國成冬至南下台南永康，與林乃立一同走入永康基層區發送高麗菜，與鄉親分享補冬心意，現場氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

台灣民眾黨台南市黨部東區區主任陳進男指出，林乃立長期投入地方事務，無論日常服務或重大事件，都能看到她親力親為的身影，是黨部內公認最了解基層、也最願意傾聽民意的夥伴之一。黨部也將全力支持有能力、有熱忱、願意為地方實做的人才，持續為市民爭取最大福祉。

▲立委林國成冬至南下台南永康，與林乃立一同走入永康基層區發送高麗菜，與鄉親分享補冬心意，現場氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

臺南市民眾權益促進協會秘書長林慧雯表示，協會長期致力於公益關懷與民眾權益推動，能在冬至這樣具象徵意義的日子，結合民代與地方力量回饋鄉親，格外有意義，未來也將持續攜手地方夥伴，讓善的力量不斷累積。

12/19 全台詐欺最新數據

冬至送暖補冬　立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

