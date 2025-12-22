芳苑建火葬場爭議延燒！緊鄰監獄、矯正學校　自救會怒吼：撤案

▲反火葬場自救會到環保局陳抗。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣要蓋第一座自己的火化場，卻引發當地居民強烈反彈！縣府計畫在芳苑鄉第一公墓興建「生命園區」，內含殯儀館與火化場，日前反火化場自救會才到地檢按鈴申告，今(22日)上午，在環保局召開第二次環評初審會前，再度聚集高舉布條怒吼，痛批火化場預定地靠近學校、監獄及農業重地，周邊空污已經很嚴重，縣府還要「雪上加霜」，根本無視居民健康風險，要求這個開發案必須立刻撤案！

這場抗議行動在環評會議開始前於環保局廣場爆發。自救會與環保團體成員情緒激動，他們的核心質疑直指「選址不合法」。彰化縣環保聯盟總幹事施月英現場指出，依照《殯葬管理條例》規定，火化場的爐址必須距離學校、醫院、戶口繁盛地區等至少500公尺。

▲警方動用百座禁止停車告示牌。（圖／記者唐詠絮攝）

然而，縣府選定的芳苑第一公墓地點，方圓500公尺內，就包含了「二林監獄」。施月英強調，監獄內收容人數超過2000人，裡面設立的矯正學校在法律上就是學校，此外附近還有塗料公司等工廠。她質疑，這樣的選址明顯有違規之嫌，縣府在規劃時難道沒有進行基本調查嗎？

除了距離問題，自救會會長陳光輝更大聲疾呼空污的憂慮。他表示，二林、芳苑地區的空氣品質長期不佳，鄰近還有許多工業區排放污染。但令他憤怒的是，縣府在進行生命園區的空氣污染評估時，竟然沒有把這些既存的工業污染源一併納入計算，等於是「低估了背景污染值」。在空氣已經夠糟的情況下，再新增一個可能產生戴奧辛等污染物的火化場，居民的健康風險誰來把關？

▲環盟總幹事施月英。（圖／記者唐詠絮攝）

整個「生命園區」的開發面積廣達14.2公頃，是一個非常大型的開發案。但目前環評程序卻只針對其中約1.9公頃的「殯葬設施」部分進行討論，對於園區整體的道路規劃、交通影響、其餘土地的利用方式全都沒有說明。施月英質疑，她批評這種切割審查的方式，無法評估真正的環境衝擊，要求必須進行更嚴格的「環境影響評估」，而非較簡化的「環境影響說明書」審查。

自救會成員高喊口號，態度堅決。他們認為，既然選址從根本上就出現爭議，貼近人口密集機構，且環境評估存在嚴重缺陷，這個案子就不應該繼續走下去。他們的訴求很明確：縣府應該立即撤案另覓合適地點。

面對居民的強烈抗議，彰化縣環保局於上午9點召開的環評初審會議，壓力倍增。警方動員百名警力戒備並在環保局前放了百座禁止停車的告示牌，一度因為進入會場造成爭議。所幸平和理性收場。