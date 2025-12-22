彰化庇護島第13撞！慘遭休旅車「硬上」　搖晃落跑畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

「第13次」撞擊！一輛黑色休旅車日前行經彰化市彰南路左轉時，不僅騎上庇護島、還輾壓而過，當場把島上的標誌桿撞壞。更誇張的是，車頭及底盤已經受損，駕駛竟然沒有下車查看，逕自開著搖搖晃晃的車離開，讓用路人全看傻眼，事後警方調閱監視器通知車主到案，並依違反道交條例開罰。

▲休旅車硬上輾過庇護島。（圖／民眾提供，以下同）

依據警方初步調查，這起事故發生在12月18日下午4點25分左右，地點就在彰化市彰南路2段與512巷口。從路口監視器畫面可以看到，一輛黑色的休旅車在路口準備左轉時，整輛車竟開上了路中央的行人庇護島，強大的撞擊力不僅讓車身劇烈顛簸、明顯受損，更直接把島上的交通標誌桿給撞歪、撞壞了。

▲休旅車硬上輾過庇護島逕自離開。（圖／民眾提供）

撞擊後，這輛休旅車沒有停下，反而像是沒事一樣，繼續搖搖晃晃地駛離現場，留下被撞壞的庇護島和一堆看傻的用路人，直呼「輾過去就跑」簡直太誇張。警方主動調閱監視器，確認是一名年約40歲男車主，並通知他到案說明。男駕駛他以為只是「壓到東西」，並沒有撞到人，所以不知道已經撞壞了公物，構成事故。

然而，警方指出，其行為已經明確違反《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」警方將依此對該名駕駛開出罰單，並吊扣其駕照1至3個月。警方也呼籲駕駛人行經路口時務必減速慢行、注意路況通行。

▲庇護島遭輾過標誌桿東倒西歪。（圖／民眾提供）

這起事故也再度讓該路段「多災多難」的庇護島成為焦點。根據統計，自設立以來，包含這次在內，已經被車輛撞擊了13次。許多用路人認為，除了駕駛不慎的因素，該路口的車道引導線設計、庇護島的位置與醒目度，可能也存在改善空間。

▲庇護島遭輾過標誌桿東倒西歪。（圖／民眾提供）