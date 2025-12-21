快訊／鬧區驚魂！街友疑酒醉持鐮刀遊蕩　彰警火速壓制

記者唐詠絮／彰化報導

北捷隨機攻擊事件引發社會大眾對公共安全的關注，彰化警力也因此提升戒備，在人潮聚集處加強巡邏，以防範任何可能風險。就在這樣的敏感時刻，彰化市鬧區21日晚間發生一起驚魂事件，一名街友疑似喝酒手持鐮刀在街上遊蕩，把路過民眾嚇出一身冷汗。警方獲報後火速到場處理，順利將男子帶回管束，及時化解一場虛驚。

▲彰化市鬧區有街友疑似喝酒拿鐮刀警方立即到場將人制伏。（圖／民眾提供）

這起事件發生在21日晚間彰化市民族路鬧區。當時一名55歲的郭姓男子手持一把鐮刀，在路上四處徘徊，神情與舉動讓許多逛街的民眾感到相當害怕，深恐發生意外，趕緊打電話報警。

彰化警方接獲通報後，不敢大意，立即調派線上巡邏警力趕往現場。員警到達後，發現郭男仍手持鐮刀，隨即以嚴正口吻喝令他將武器放下。面對警方強勢作為，郭男最終配合放下鐮刀，隨後被帶回派出所進行保護管束，過程中並未發生衝突或造成人員受傷。

根據警方初步調查，這名郭姓男子是當地街友，平日經常在彰化火車站及周邊市區活動，許多附近居民和商家都對他有一定印象，可說是地方的「熟面孔」。郭男當時並無攻擊他人的意圖或具體目標，但手持危險物品在公共場所遊蕩的行為，已確實造成公眾恐慌。

警方也強調，近日因應北捷事件，已全面強化轄區內各交通樞紐、商圈夜市等人潮密集點的巡邏密度與見警率。本次事件正因為民眾警覺性高、報案迅速，加上警方反應即時，才能迅速排除狀況，詳細原因待警方調查釐清。