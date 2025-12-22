嚇人！彰化街友持鐮刀+螺絲起子鬧區趴趴走　快打警方上銬送辦

記者唐詠絮／彰化報導

就在全台警方因應捷運攻擊事件，全面加強巡邏之際，彰化市鬧區昨晚(21日)發生一起驚悚事件。一名55歲郭姓街友疑酒後手持鐮刀和螺絲起子，大搖大擺地在人來人往的市場街道上行走，附近民眾見狀嚇得趕緊報警。警方接獲多通報案電話後，不敢有任何拖延，立即啟動「快打部隊」機制，調派優勢警力趕往現場，迅速將這名男子制伏帶回，警詢後依涉恐嚇危害安全罪嫌移送偵辦。

▲彰化市鬧區有街友疑似喝酒拿鐮刀，警方立即到場將人制伏。（圖／翻攝自彰化人大小事，下同）

這起事件發生在21日傍晚6點24分左右。彰化警分局陸續接到至少3通民眾的報案電話，指稱在彰化市南門市場附近的永樂街上，一名男子手裡拿著一把明顯的鐮刀與螺絲，有持刀揮舞的動作，在路上行走，讓周遭民眾感到非常害怕。

由於地點位於鬧區，情況危急，警方獲報後立即啟動「快速打擊犯罪特警隊」機制，以最快速度趕往現場，在民族路與民權路口的一家超商前，發現該名郭姓男子。員警當機立斷，大聲喝令他立刻放下手中的刀械。男子在警力包圍下配合棄刀，當場被警方上銬控制，並帶回派出所進行偵訊。

據悉該名街友稱手上的刀械，並非刻意準備，而是在菜市場附近「撿到的」。然而，其持刀在公共場所遊蕩的行為，已確實引發公眾恐慌，觸犯法律。

為了嚴正處理，警方在偵辦同時立即報請彰化地方檢察署指揮偵辦。檢察官也親自前往警分局進行複訊，全案依涉恐嚇公共危險罪嫌偵辦。

分局呼籲，民眾切勿因任何理由持有刀械上街，或做出其他脫序、違法的行為，此舉不僅嚴重危害他人生命安全，也將讓自己面臨嚴厲的法律制裁。警方將會持續強化巡邏與見警率，維護治安。同時也提醒市民，若發現任何可疑人、事、物，請不要猶豫，立即撥打110報案，警民合作，才能共同守護我們安心的生活環境。