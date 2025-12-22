盼民眾多鼓勵警察　張榮興：有案件一定是「報案快、到場快、處置快」

▲警政署長張榮興（左）。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

北捷台北車站與中山商圈19日發生張文隨機殺人事件，北市警方20日公布張文墜樓前在樓頂的警察攻堅畫面，有民眾質疑警方在頂樓集結時間長達40秒，且部分警員僅配戴甩棍參與追補。對此，警政署長張榮興今（22日）表示，警察一定是保護民眾安全，一定是民眾的要求很高，希望這些網民能鼓勵、支持警察。任何狀況一定要達到「報案快、到場快、處置快」的境界。

立法院內政委員會今（22日）邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

針對網友在網路上對警察冷嘲熱諷，讓中山分局中山一派出所所長李欣鴻昨（21日）受訪時哽咽說，「警察不是網路上的鍵盤高手」，張榮興今受訪時強調，警察一定是保護民眾安全，一定是民眾的要求很高，希望這些網友能鼓勵、支持警察。

至於未來捷運上的警力、監視器是否會再增加？張榮興說，未來會做研討與精進，做到最佳狀態。警力部分台北市狀況充足、沒問題，未來對於員警訓練，平常這些案件、任何狀況一定是要達到「報案快、到場快、處置快」的境界。

此外，針對張文案金流，張榮興表示，目前仍在調查中。