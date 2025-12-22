張文化名「張鋒嚴」網購作案工具　籌劃犯案近2年

▲張文預謀犯案。（圖／記者陳以昇攝）



記者張靖榕／綜合報導

台北市捷運隨機攻擊案持續偵辦，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，發現完整作案計畫。進一步追查顯示，張文化名「張鋒嚴」在網上採購作案工具，自去年4月起即開始採購戰術手套、防毒面具等裝備，今年1月後陸續向生存遊戲業者購買煙霧彈等器材，研判其自去年起即有預謀犯案意圖，籌畫時間長達近兩年。警方目前仍持續從張文遭燒毀的筆電硬碟中還原資料，並同步釐清犯案動機及相關金流。

熟悉軍事裝備，大量採購犯案工具

專案小組調查發現，張文對軍事裝備與生存遊戲相關器材相當熟悉，自去年四月起透過露天、蝦皮等網路平台，購買戰術手套、防毒面具、防護盾牌，以及製作燃燒彈所需的工業酒精等物品。張文於去年6月後即無固定工作，今年1月以每顆約2000元的價格，斥資4.8萬元購得二十四顆煙霧彈；同年11月再陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等，自製成44顆汽油彈。

警方指出，張文於北捷通道內實際使用17顆煙霧彈，另有四顆留在北捷連通道內燒毀的手推行李箱中，兩顆丟棄於誠品南西店前馬路，並在誠品南西店門口留下了一顆未爆彈。

台北市刑大大隊長盧俊鴻表示，依據長達一年半的準備時序與採購清單研判，張文屬於經過縝密規畫與充分準備的預謀犯案，動機相當明確。

以假身分網購裝備

專案小組也發現，張文曾以「張鋒嚴」的假身分佯裝生存遊戲玩家進行網購；但其本人臉書帳號幾乎未發文、沒有任何臉友，也未替他人貼文按讚。其手機通訊軟體LINE僅有房東與房仲兩名聯絡人，顯示其生活高度封閉，長期處於獨自一人的狀態。

收入中斷為何還能籌資？警方追查金流

至於犯罪工具的資金來源，警方調查指出，張文被軍方汰除後，自2023年6月起曾擔任保全約一年，月薪約4萬元；去年6月後即無任何薪資申報紀錄，僅仰賴母親偶爾提供的微薄金援。張文如何支付租屋費用並購買大量作案工具，警方已發函請金融機構協助調查其金流紀錄。

硬碟仍可運轉，技術還原持續中

警方指出，張文的個人電信門號曾有網路流量使用紀錄，但案發後尚未尋獲其手機，研判其長期以平板電腦及筆電作為主要通訊工具。案發前，張文曾在位於中正區公園路的租屋處內試圖燒毀個人筆電，警方查扣後發現，雖螢幕與主機板受損，但硬碟仍可運轉，若能破解加密防護，仍有機會從中掌握其作案動機，目前北市刑大與刑事局仍持續進行技術還原。

檢警並從其雲端資料中發現，作案計畫內容包含時間安排、路線圖、補給方式及聲東擊西策略，涵蓋台北車站與南西商圈等犯案地點，以及犯案當天五度變裝等細節，與實際犯案情形高度吻合。警方持續嘗試自其燒毀的筆電硬碟中還原資料，以釐清最終動機與相關細節。

大型活動將至 警政署要求「三快」應變

在1219北市隨機攻擊事件後，面對即將到來的耶誕與跨年大型活動，警政署已連續2天召集各地警察局長召開視訊專案會議，針對大型活動與交通運輸系統的安全維護，要求各單位落實「報案快、到場快、處置快」的原則，全力防範類似事件再度發生。