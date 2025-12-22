　
社會 社會焦點 保障人權

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

記者陳俊宏／綜合報導

27歲男子張文在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。對此，律師顏紘頤表示，很多人在討論，如果當時誠品南西店有一輛車子直接撞死張文，開車的人會有什麼法律後果？事後大家都已知道張文行為是真真切切殺傷人命的現實不法侵害，所以當時如果撞死他，應該也不算「防衛過當」或「誤想防衛」。

沒有人是上帝 怎知他下一步要殺人

顏紘頤在臉書說，但這都是事後往回看才能知道的事，沒有人是上帝，在事發當下，只是看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，就算手裡拿著刀，但並沒有衝過來攻擊汽車，也還沒開始向人群走去，這時您怎麼知道他下一步要殺人？

▼張文持刀衝進誠品南西店。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼張文。（圖／記者陳以昇攝）

顏紘頤指出，若沒有從網路或廣播得知，台北車站有人丟了煙霧彈又殺人，您會想到他就是兇手嗎？這也是大家熱烈討論，如果當下開車子撞他會有什麼法律責任的原因。

顏紘頤表示，大家常常看新聞，都知道如果「防衛過當」還是會被判刑的；如果是「誤想防衛」（人家只是在拍戲，結果你把它當作真的兇殺案），那結果可能就更慘，明明是想做好事，卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？

人民是否應有自主防制暴力侵害基本權利

顏紘頤提到，關於這一個難題，我們是不是可以從另外一個角度思考，人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。

顏紘頤說，如果是從自我保護的角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊？若判斷基準改成，不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？

顏紘頤認為，讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間，與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律，這問題真的值得大家來思考。

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張文顏紘頤

