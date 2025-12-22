研究：僅1成民眾會挺身對抗暴徒　出於3個心理條件

▲台北車站日前發生重大隨機殺人事件。（圖／記者徐文彬攝)



記者張靖榕／綜合報導

美媒指出，在重大暴力事件發生時，多數人會出於本能選擇逃離現場，但仍有少數人會迎向危險，試圖阻止暴徒、保護他人。專家分析，這類挺身而出的行為並不常見，約僅占人群中的10％。

CNN的報導以日前發生在澳洲邦代海灘（Bondi Beach）的大規模槍擊事件為背景。該起事件造成至少15人死亡，過程中不只一名民眾嘗試制服槍手，結果導致2人喪命、1人受傷。這些遇害者並非執法人員，卻在關鍵時刻選擇介入，試圖阻止進一步傷害。

大部分人遇到都會僵住或逃離，「旁觀者效應」占多數

報導雖未提及其他具體案例，但情境也令人聯想到台北市19日發生的隨機殺人事件；57歲余姓男子在事發當下挺身而出阻擋攻擊者，最終不幸喪命。無論是邦代海灘或台北捷運的攻擊事件，遇害者皆是在非職責所需的情況下選擇出手。

心理學與行為科學研究指出，這類英雄行為並非多數。內布拉斯加大學學者科恩表示，社群媒體上大量流傳的英勇畫面，容易讓人誤以為挺身而出是常態，但現實中，多數人在突發暴力事件中會受到自我保護本能影響，選擇僵住或逃離，停留在旁觀角色，這正是心理學所稱的「旁觀者效應」。

10％的人英勇行為出自3個心理條件

加州理工學院教授夸茲結合神經科學研究分析，部分人在危急時刻會立即行動，通常是因為短時間內同時具備3個心理條件：清楚意識到他人正面臨危險，並對受害者產生強烈同理與認同；直覺判斷自己的介入「可能有幫助」，而非完全徒勞；以及迅速下定決心，讓行動快於恐懼。

夸茲指出，英雄行為並非只存在於「天生勇敢」的人身上。研究顯示，約10％的人同理反應較強，較容易在危急情境中出手，但這並不代表其他人完全沒有成為英雄的可能。

專家同時提醒，理解英雄行為背後的心理機制，並非鼓勵民眾在危險情境中冒險。突遇重大暴力事件時，未受專業訓練的旁觀者不應高估自身能力，也應避免追逐嫌犯、近距離圍觀拍攝或情緒性尖叫等可能加劇危險的行為。