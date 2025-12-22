蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

記者詹詠淇／台北報導

北捷台北車站與中山商圈19日發生張文隨機殺人事件，57歲余家昶在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命。台北市長蔣萬安昨表示，將協助向中央申請褒揚令，也希望余先生入祀忠烈祠。對此，內政部長劉世芳今（22日）表示，蔣萬安提議非常好，但內政部目前尚未收到申請。由於余先生為桃園市民，若按照上次「鏟子超人」的申請程序，可能要與桃園市政府一起商量。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳煥丞攝）

立法院內政委員會今（22日）邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

內政部長劉世芳受訪指出，在發生張文事件後，她和警政署在周末邀集6都與16縣市警察首長，從耶誕、元旦到農曆年節的所有大型活動，不管是交通場站、傳統市集，或者是跨年晚會等，大約有137場左右。目前動員警力高達1萬7千多人，目的希望提高見警率，遏止模仿犯，也呼籲不管是公私協力，若有碰到這方面問題，請盡速跟警察報案。

針對小橘書部分，劉世芳說，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成。若各位能把小橘書看清楚，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都清楚在裡面，「請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大的一個功能」。

至於這次狀況是否跟境外勢力有關？劉世芳認為，跟所謂國外或境外較沒相關。唯一有相關的，大概就是網路上出現「模仿犯」，刑事警察局從19開始至21日中午左右，已累積20則相關訊息。如果在台灣找得到人，不管是台北、新北、台中、高雄，已陸續移送地檢署偵辦。

劉世芳強調，不管是恐嚇還是威脅，對公眾都是非常大的焦慮與不安，各地也配合刑事局做相關偵辦，「而且我們不會停止，會繼續偵辦下去」。

台北市長蔣萬安提議，若未來發生類似狀況，希望發送細胞簡訊，是否會研議全國發送細胞簡訊？劉世芳表示，這需要研議，在地方政府來講，發送細胞簡訊現在只有「疏散撤離」，這是由行政院災防辦來做訊息的相關公告，當中定義非常清楚，如地震、颱風或下雨時，有相關科學性證據，就要發送細胞簡訊，其涵蓋範圍也要非常清楚，內政部會與行政院和相關機構一起研議，按照這樣的方式來申請。

而針對蔣萬安提議，北車余姓男子要申請入祀忠烈祠，內政部是否有收到申請？劉世芳說，目前沒有，余先生就了解為桃園市民，若按照上次處理「鏟子超人」的申請程序，可能要跟桃園市政府一起商量，內政部也覺得蔣萬安的提議非常好。