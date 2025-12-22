網瘋傳張文是第五縱隊陰謀論　國安局：由警政單位對外說明

▲國安局副局長陳松吉22日列席立法院內政委員會。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人震撼社會，社群媒體Threads流傳大量影射張文犯案動機與中共第五縱隊有關，連捕捉第一手行兇畫面的記者都遭抹黑。國安局副局長陳松吉今（22日）表示，一切由地檢署或警政單位對外說明回應，只要檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。

張文隨機殺人案後，立法院內政委員會變更議程，邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長等22日就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢，惟除內政部長劉世芳、警政署長張榮興出席，國安會未有人到外，其餘部會皆由副首長代打。

面對網路流傳大量針對張文是第五縱隊成員，國安局掌握的狀況？陳松吉表示，個案還在偵辦中，一切由地檢署或警政單位對外說明回應。媒體詢問，張文案發後是否有請國安單位查察、對網路上的掌握狀況如何？陳松吉說，「我們都有掌握當中。」目前只要檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。

至於張文相關金流部分的掌握情況？陳松吉表示，如果有任何需求，國安局會協請國安情報團隊來協助警政單位釐清該案，其他統一由檢察機關或警政單位對外說明回應。

另外，劉世芳表示，到目前為止（張文案）跟國外跟境外比較沒有相關，比較有相關的是網路上出現模仿犯，案發後至昨中午已累計20則相關訊息。