政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭張文砍傷的女子也是英雄！「我願等一等」讓傷重者先上救護車

▲▼遭張文砍傷的黃姓女子，同樣是無名英雄。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

▲遭張文砍傷的黃姓女子，同樣是無名英雄。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

記者柯振中／綜合報導

台北市長蔣萬安表示，1219事件過後，社會瀰漫不安情緒，他希望透過一段溫暖的救援故事，讓大家看見人性的善意。他指出，案發當晚即前往各醫院關切傷患救治情形，並於近日與市府團隊持續回訪，了解傷者恢復狀況，過程中聽聞多起令人動容的互助事蹟。

父女檔醫師路過投入救援

蔣萬安轉述傷者黃姓女子的說法，案發當天在南西誠品現場，有一名男性與一名女性醫師只是路過附近，卻在第一時間主動投入救援，協助現場指揮、進行檢傷分類，並替傷者包紮、安撫情緒，在後續援手尚未抵達前發揮關鍵作用。

黃姓女子特別請託市府，希望能找到這兩位醫師，代為轉達由衷感謝。經過一天聯繫，市府順利確認兩人的身分，分別為台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，以及台大醫院內科第一年住院醫師顏均蓉。

▲▼遭張文砍傷的黃姓女子，同樣是無名英雄。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

▲▼父女檔醫師顏瑞昇、顏均蓉在場救治傷患。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

▲▼遭張文砍傷的黃姓女子，同樣是無名英雄。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

市長親赴台大醫院代為致謝

蔣萬安指出，兩位顏醫師原來是一對父女，當天相約在中山站附近用餐，發現現場狀況後，毫不猶豫加入搶救行列，展現專業與使命感。他也形容，這段因緣讓不少人深受感動。

他表示，當天下午在市府會議結束後，特地帶著黃姓女子親筆書寫的感恩卡與花束前往台大醫院拜訪兩人，除代表市政府致上最高敬意，也協助仍在休養中的黃姓女子透過視訊親自表達謝意。

病房內視訊重逢

蔣萬安分享，視訊過程相當感人，南西誠品一別兩天後，顏瑞昇醫師透過螢幕再度見到氣色明顯好轉的黃姓女子，激動表示「我們又見面了」，場面令人動容。

黃姓女子也回憶當時情況，感謝顏醫師父女在第一時間伸出援手，讓更多傷患即時獲得救治。對此，顏醫師謙虛回應，救人是醫師的天職，換作任何一位急診醫師，都會做出同樣選擇。

「我願等一等」讓傷重者先上車

蔣萬安也透露，醫護人員私下告訴他，黃姓女子同樣是一位無名英雄。案發第一時間，她主動報案，讓警消能更快抵達現場，在自身傷勢穩定後，仍願意等待，將救護資源優先讓給傷勢更重的傷者。

他最後感謝案發當天所有無私互助的民眾、堅守使命的醫事人員，以及辛苦的警察與消防同仁，讓社會在危難中看見良善，在傷痛中找到微光，並期盼逝者安息、傷者早日康復。

 
12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

白蘿蔔「精華部位」常被丟掉！專家嘆可惜：營養高2300倍
李洋當證婚人：終於有人能收服王齊麟了
快訊／55歲男手持鐮刀　路上四處徘徊

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

12月19日發生震驚社會的恐攻殺人案件，27歲張文持長刀闖入南西誠品門口，過程造成37歲的蕭姓保全不幸遭刺身亡，當時蕭男騎著車為了閃避對方而讓路，卻成為攻擊目標倒臥血泊之中。事發後現場湧現大量民眾自發獻花悼念，其中一張手寫紙條由蕭男親姊寫下。

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

「先吃飯」逃一劫！目擊者還原張文砍人現場

「先吃飯」逃一劫！目擊者還原張文砍人現場

日火合所有人變緊繃　唐綺陽預告4族群注意

日火合所有人變緊繃　唐綺陽預告4族群注意

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

