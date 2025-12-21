　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

▲▼蔣萬安1219事件緊急維安應變小組會議。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

27歲男子張文19日傍晚在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，立法院內政委員會國民黨籍召委黃建賓取消22日考察行程，改邀內政部、警政署等單位就計畫性攻擊事件專題報告並備質詢。民進黨立委吳思瑤今（21日）質疑，一口氣找4位部長和國安會秘書長、國安局長，超高規格的陣容就為了護航蔣萬安。

立法院內政委員會原訂22日安排考察行程，國民黨籍召委黃建賓20日變更議程，改邀內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

民進黨立委吳思瑤今（21日）質疑，國民黨變更議程，是合理監督，還是設局陷害？司馬昭之心路人皆知。豬瘟事件，搶救盧秀燕就來甩鍋中央，國民黨經濟委員會召委楊瓊瓔緊急變更議程，找農業部長來墊背。

吳思瑤接續指出，北捷傷人案，國民黨內政委員會召委黃健賓如法炮製更變本加厲，一口氣找了內政、衛福、交通、法務部4位部長，外加國安會秘書長和國安局長，超高規格的陣容就為了護航蔣萬安。

吳思瑤批評，藍白當家的立法院，立院最大，一院凌駕其他憲政機關，有如家常便飯；內政委員會可以一舉取代衛環、司法、交通、國防等各委員會，叫官員來罵飽罵滿，也就不足為奇了。

▼立法院內政委員會變更議程，22日變更議程為就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

▲▼立法院內政委員會變更議程，22日變更議程為就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

 
12/19 全台詐欺最新數據

張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

