7藍委、蔣孝嚴赴廈門　傳國台辦已派官員南下參與

▲國民黨立委翁曉玲、國民黨前副主席蔣孝嚴等人赴廈門。（圖／翁曉玲臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委翁曉玲21日透過社群分享她赴陸參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，還附上一張她跟台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴的合照。不過，媒體報導指出，此行共有7位藍委、蔣孝嚴、國民黨桃園市議長邱奕勝與國民黨大陸事務部主任張雅屏等人前往，而中國國台辦官員也已經南下參與，以了解台灣內部政情。

翁曉玲表示，她昨天受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸三十多個城市的台企協會台商朋友們， 看到大家一團和氣，齊心齊力， 在各自領域認真打拼， 而且台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地， 在廈門市更高達 20%， 成績亮眼， 同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻。

翁曉玲認為，原本是一件好事，但被自由時報抹黑，把參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事。她強調，此行是自費、私人行程，她不會因為民進黨和媒體抹黑，就失去自己對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心。同時，她也附上一張她與蔣萬安的父親蔣孝嚴的合照。

自由時報21日報導進一步指出，本次赴陸參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7人。其中，翁曉玲是立法院司法法制委員會召委、程序委員會召委與修憲委員會成員；林思銘是財政委員會召委、修憲委員會召委。

除了7位國民黨籍立委，本次活動也邀請國民黨前副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨籍桃園市議長邱奕勝與會。

值得關注的是，報導引述一位熟稔中共內部情勢官員的說法，指稱本次活動中國國台辦主任宋濤不會赴閩見國民黨立委，但已由經濟局副局長南下參與，只是層級不如國民黨團總召傅崐萁上回率團赴京，是由中共政治局常委王滬寧親自接見。