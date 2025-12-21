　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

▲▼ 國民黨主席鄭麗文今參加苗栗黨慶 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／國民黨文傳會提供）

記者陶本和／台北報導

《日經亞洲》（Nikkei Asia）近日一篇報導指出，台灣內部的政治鬥爭正引發國際社會的高度關切，甚至可能影響全球對台的支持。內文引述一位「有影響力西方官員」的說法，該官員擔心政治人物利用國防預算玩弄政治，損害台灣自衛與威懾能力；同時，一位歐洲官員也警告國民黨「癱瘓賴政府」的策略是巨大賭局，再對峙下去國防計劃成犧牲品，「民主夥伴會問，當台灣政界連自己都無法團結時，為什麼我們要幫他們填補防禦空隙？」

報導指出，多位消息人士告訴《日經亞洲》，台灣執政黨與在野黨之間愈演愈烈的衝突，正威脅並削弱全球大國對台灣的支持。來自三大洲、超過6個國家的政府官員，對賴清德總統領導的民進黨（DPP）與國民黨（KMT）領導的在野聯盟之間的對峙表達了嚴重關切。

報告表示，雖然美國華府已推進價值超過110億美元（約3500億新台幣）的對台軍售，但接受採訪的官員警告，若台北的爭端持續侵蝕安全計畫與政治穩定，各國政府遲早會開始撤回支持與參與。

一名來自七大工業國集團（G7）的高級政府官員向日經亞洲表示，台灣各政黨若無法在國防與安全上達成統一，「將給華盛頓的孤立主義者提供一個便利的藉口，讓他們遠離潛在的台海衝突」。該官員指出，台灣政界正向歐洲與亞太盟友發出一個訊號，即「台灣尚未準備好為自我防衛做出全面努力」。

日經亞洲表示，隨著2025年進入尾聲，這場政治危機再度升級，使2026年政府總預算以及賴清德用於威懾中國的400億美元（1.25兆新台幣）國防特別預算蒙上陰影。

日經亞洲引述一位「有影響力的西方官員」的受訪內容，該位官員表示，他們擔心許多政治人物正利用特別國防預算玩弄政治，損害台灣的自衛與威懾能力。這種政治遊戲將台灣人民置於危險之中，並在全球最重要的經濟與安全夥伴之一內部製造了顯著的不穩定性。

日經亞洲表示，國民黨新任領導人鄭麗文在內的在野黨領袖反對國防建設，認為賴清德是在「玩火」，不必要地挑釁北京，且支出超出了台灣的負擔能力。

然而，這位西方官員向日經亞洲表示，反對特別預算的理由存在漏洞。該官員指出，國際社會並不擔心台灣目前的國防改革會增加衝突風險；相反，國防投資不足將削弱對話所需的條件，並招致更多協調性的恐嚇。

一位歐洲官員向日經亞洲表示，「國民黨的策略是什麼？」 該官員推測，國民黨的策略可能是癱瘓賴政府，賭選民會在 2028年初總統大選時，因政府一事無成而怪罪賴清德。

不過，這位歐洲官員警告，這是一場巨大的賭博，尤其是在2026年底的地方選舉（九合一選舉）之前。該官員將台灣與歐洲國家對比，指出歐洲國家對安全威脅通常有共識，爭議主要在於如何應對；而在台灣，對於「威脅是否存在」或「威脅是什麼」都有根本分歧，這使得台灣難以採取必要的措施。

該歐洲官員警告，如果這場對峙拖延下去，導致國防計畫成為犧牲品，志同道合的民主夥伴終將會問：「當台灣政界連自己都無法團結時，為什麼我們要幫他們填補防禦空隙？」

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

