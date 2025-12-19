　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲訴法遭判違憲　國民黨批「五恥」大法官、律法變「綠法」

▲▼ 憲法法庭判 憲法訴訟法修正案違憲 。（圖／國民黨提供）

▲憲法法庭判憲法訴訟法修正案違憲 。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭今（19 日）由5名大法官宣告由立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲。國民黨表示，律法變綠法，「五恥」大法官。司法是維護社會秩序與正義的最後一道防線，然而賴清德手下的5名大法官，卻為了討好執政者，侵犯不可跨越的紅線，與賴清德聯手摧毀我國民主法治，淪為「清德宗」登基的最大幫兇。

國民黨表示，賴清德手下的5名大法官強行違法開庭，封殺立法院三讀通過並經公告的法律案，葬送我國司法超然獨立性，目的就是要為賴清德清除障礙，實現行政、立法、司法三權一體的綠色獨裁。

國民黨說明憲法法庭「違法開庭」的鐵證：開會人數不足法定人數，賴氏數學5>6：不論是依據新版《憲法訴訟法》或舊版憲訴法，至少需要6名大法官才能開會，如今僅由5名大法官就做出判決，上演5>6的荒謬行徑，憲法法庭就是違法開庭，判決當然也是違法。

國民黨也說，自己人也看不下去，3大法官認定判決不合法：5名「賴皮」大法官做出的判決，連自己人都看不下去，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美指出，必須遵循憲訴法規定依法開會，因此判決不具合法性。

「『五恥』大法官自創規則，凌駕中華民國法治」，國民黨說，楊惠欽等三名大法官更指出，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，也無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限，因此，僅由5名大法官作成的憲判，「一望即知不符法定人數要件」，顯然無效。

國民黨強調，司法是維護社會秩序與正義的最後一道防線，然而賴清德手下的5名大法官，卻為了討好執政者，侵犯不可跨越的紅線，與賴清德聯手摧毀我國民主法治，淪為「清德宗」登基的最大幫兇。

相關新聞

5大法官判憲訴法修法違憲　他嘆：像有「無敵星星」想動他們不可能

5大法官判憲訴法修法違憲　他嘆：像有「無敵星星」想動他們不可能

憲法法庭今（19日）在僅5位大法官同意下，宣判《憲訴法》修正案違憲，並自公告日起失其效力。對此，媒體人謝寒冰表示，早知道會判這個結果，現在大法官可怕到什麼地步，跟總統幾乎一樣是「無敵星星」，想動他們是不可能的事。他直言，以後就是覆議完釋憲，釋憲完判你違憲，所以這兩年白玩了，以後直接判違憲就好，這個國家已經完全亂套了。

僅5大法官宣判違憲！　王鴻薇搬舊制憲訴法批：信賴數學5大於6

僅5大法官宣判違憲！　王鴻薇搬舊制憲訴法批：信賴數學5大於6

轟5位綠色大法官違法決議　許甫：行憲紀念日被賴政府過成行憲忌日

轟5位綠色大法官違法決議　許甫：行憲紀念日被賴政府過成行憲忌日

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

