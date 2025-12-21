影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

記者任以芳／綜合報導

大陸歌手&演員劉宇寧昨20剛結束「2025巡迴演唱會-遼寧大連站」，今（21）日立刻出席一年一度的騰訊視頻《星光大賞》活動，其中，劉宇寧與張凌赫、金靖同框，響起韓劇《鬼怪》BGM ，身高超過一米九的劉宇寧與張凌赫牽著金靖走紅毯，簡直帥炸，氛圍感直接拉到滿分。

▲ 劉宇寧與張凌赫、金靖走紅毯，號稱190男模團。（圖／翻攝 騰訊視頻）

大陸人氣男星劉宇寧剛結束大連站演唱會，馬不停蹄出席金21日騰訊視頻年度盛典《星光大賞》盛典，化身「最忙主理人」，一口氣連走三場紅毯。

劉宇寧首場紅毯與大陸知名男星張凌赫、大陸女星金靖代表綜藝《開始推理吧3》成員身分亮相。令人驚喜的是，製作單位特別選用韓劇《鬼怪》的經典背景音樂，劉宇寧與張凌赫兩位身高超過190公分的男星跨步登場，強大氣場被網友盛讚「毫無違和感」，彷彿真人版男模團出巡。

有趣的是，帥不過三秒，劉宇寧拍完定照，說完《開推3》感言「祝大家幸福安康，很開心像家人一樣...」，接著轉身離開，被主持人尷尬叫住，「宇寧哥，後面還有一團....。」

▲ 劉宇寧飛奔趕赴下一場《地球超新鮮》紅毯環節 。（圖／翻攝 搜狐娛樂）

劉宇寧先愣一下，接著大喊「哎！」秒便被捕捉到在紅毯上「提速狂奔」，原來是為了趕下一組《地球超新鮮》的登場順序，忙碌身影成為當晚紅毯最搞笑的亮點。

從領軍《開推3》「男模團」、《地球超新鮮》成員團，劉宇寧與宋祖兒合演的《折腰》奪下今年騰訊視頻的年度爆款劇集，粉絲最期待劉、宋CP甜蜜合體。

▲ 劉宇寧與宋祖兒走紅毯環節保持一定安全距離 。（圖／翻攝 騰訊視頻、傳媒小娛）

當兩人出場時，穿著一黑一紅帥、美現身，不知是不是日前愛奇藝尖叫之夜，陸媒炒作「劉宇寧偷看宋祖兒」，今天走紅毯以及受訪環節，小喬與魏劭站的位置明顯有點距離，互動也十分禮貌，相較《折腰》劇宣時少了撒糖氛圍。

另外，當紅毯主持人要求還原劇中經典的「閉嘴」名場面，劉宇寧一開始不小心「岔音」導致NG笑場，之後馬上霸氣神還原「閉嘴！還想狡辯！」讓原本霸氣十足的氣氛瞬間變得活潑逗趣。

稍早「劉宇寧LYN工作室」發布的新圖，運用巧思還原《折腰》的運鏡細節，讓劇粉大讚「很有心」。這場活動見證了劉宇寧極高人氣與超強體力，連走三場紅毯，「劉宇寧今晚不是在走紅毯，就是在去紅毯的路上！」

▼ 劉宇寧工作室發布的新圖，還原《折腰》劇情運鏡的細節 。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室、《折腰》片段）

>