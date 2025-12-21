　
大陸 大陸焦點 特派現場

影/粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口　嘉賓任賢齊：沒愛錯人　

記者任以芳／綜合報導

大陸歌手&演員劉宇寧的「2025巡迴演唱會」昨20日來到遼寧大連站開唱，帶來多首新歌與粉絲分享。身為遼寧丹東人的他邀請家鄉母親與姑姑等親友來演唱會，結果現場摩飯逗趣高喊「婆婆！婆婆！」讓劉宇寧馬上羞喊「住口！」另外，與劉宇寧好交情的歌手任賢齊也擔任演唱會嘉賓，直誇劉宇寧很認真，還說「你們真的沒有愛錯人！」

大陸人氣歌手兼演員劉宇寧「2025巡迴演唱會」於昨20日移師遼寧大連站熱力開唱。以全新舞台設計亮相，這次開場不是《人造衛星情人》，而是以《探險家》作為開場曲，呼應2019年在大連開唱共同回憶。

▲▼ 劉宇寧大連演唱會、 2025.12.20 。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室、微博（雙分圖））

▲ 劉宇寧大連演唱會1.8萬人奔赴現場，座無虛席。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室）

開場時，劉宇寧從在8米巨型升降台一邊演唱、一邊緩緩下降，身著黑色連身長袍，有貝殼珍珠環繞如航海探險家造型，十分酷炫。演唱完後，他大聲問候台下粉絲，「大家好！我是劉宇寧，歡迎各位！」

回到家鄉遼寧開演場會，身為主場優勢的劉宇寧特別放鬆，透露自己演唱會前一天彩排時，覺得場地對觀眾很友好，內場很大，周圍離主舞台也很近。「（我）在演唱時右眼在流淚，為什麼？因為我回到家鄉了，我愛這片土地愛得沉」此刻，台下摩飯都懂，跟著尖叫加油打氣。

▲▼ 劉宇寧大連演唱會、 2025.12.20 。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室、微博（雙分圖））

▲ 劉宇寧大連演唱會其中一套白馬王子造型亮相。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室）

為了準備回到家鄉演場會，劉宇寧也很有誠意釋出多首新歌，像是《撲通！撲通！》《不然算了吧》《告別旅行》獻給粉絲。其中，《撲通！撲通！》加入卡祖笛和氣球互動環節，非常熱鬧。期間換上白馬王子套裝唱《你說愛情啊》，有如夢中戀人站在舞台上，耳返一度出現雜音，聲音尖到現場觀眾都嚇到，劉宇寧臨場反應超穩，絲毫未受影響繼續演唱，讓台下粉絲有點心疼，擔心「傷到耳朵」。

除了新歌環節，身為遼寧丹東人的劉宇寧這次在家鄉開演唱會，粉絲們也知道親友一定會來，現場出面大型認「婆婆」名場面，現場1.8萬名「摩飯」展現超強幽默感，高喊「婆婆！婆婆！」

一開始劉宇寧裝傻沒聽見，直到粉絲情緒熱烈，他才接梗，「你們說我媽媽呀，今天家裡人（20日）我姨、姑姑、姑父、妹妹都來了，因為在遼寧，在家鄉，請她們來熱鬧一下。」

粉絲繼續喊，「讓婆婆上台，婆婆好！」讓台上的劉宇寧瞬間臉紅，趕緊急喊「行了，住口！」笑翻全場。

▲▼ 劉宇寧大連演唱會、嘉賓任賢齊 。（圖／翻攝 微博）

▲ 劉宇寧大連演唱會請來嘉賓任賢齊 。（圖／翻攝 微博）

除了逗趣的親友互動，這場演唱會更迎來演藝圈前輩兼好友任賢齊擔任重量級嘉賓，兩人一起演唱經典名曲《心太軟》，任賢齊還自己改編歌詞，「小寧是你的，趕快來搶！」劉宇寧立刻接梗指著台下接唱，「不是你的，別再勉強。」逗笑台下粉絲。

與劉宇寧私交甚篤的任賢齊，大讚他待人至誠、對音樂認真。演唱會前一天彩排，劉宇寧特地帶妝把所有流程走一遍，反覆確認細節與起承轉合。任賢齊感性對全場粉絲喊話，「你們真的沒有愛錯人！」

身為嘉賓任賢齊也重新演唱電視劇《一念關山》主題曲，並且透露當年劉宇寧身為男主角，卻把主題曲推薦給他來唱，非常謙讓，讓他很感動。「唱這首歌時看到一名勇敢無畏的少年不斷的努力向前進，彷彿見到寧遠舟勇敢追尋他的夢想，哪怕沿路都很多的荊棘，經歷許多努力都是粉絲一路對小寧愛與支持。」

▲▼ 劉宇寧大連演唱會、 2025.12.20 。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室、微博（雙分圖））

▲ 劉宇寧大連演唱會彩帶是對粉絲的愛與浪漫。（圖／翻攝 微博山陰路的夏天）

劉宇寧對粉絲的愛從來不是嘴上說了算，給粉絲追星體驗永遠是「獨一份」。舉例，首場深圳站遇到颱風，特地釋出退票機制，保護粉絲不要有趕路風險，並且準備薑茶、雨具等安排。之後劉宇寧武漢站彩排，結果深圳站螢光棒全都亮起來，讓不少粉絲很感動，「老大一直惦記大家。」

這次在家鄉遼寧站的彩帶與更是別出心裁，演唱《黑夜一束光》ENDING曲，從天而降彩帶讓粉絲很驚喜，有四種圖案，愛犬呆米、家鄉丹東草莓、粉絲寧小葵（葵花圖）、還有「星辰與共」的願望，細膩又溫柔的浪漫，也是對粉絲當初的承諾，「你在我這兒粉完出去，不會羨慕別人。」

趙露思克服恐懼「泡水4天」敬業過程曝光

趙露思克服恐懼「泡水4天」敬業過程曝光

緯來戲劇台將於22日晚間11點播出由趙露思、劉宇寧主演的《珠簾玉幕》；劇中，趙露思飾演命運淒苦的採珠奴，還為角色特別去學潛水，她透露自己有深海恐懼症，但為了拍潛水戲，竟有四天泡在水裡。

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？

劉宇寧謙虛「出身低些」拿下尖叫男演員

劉宇寧謙虛「出身低些」拿下尖叫男演員

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」

