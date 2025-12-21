　
大陸 大陸焦點 特派現場

竹籤插女性指甲、慘殺嬰兒！　日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

記者任以芳／綜合報導

大陸《央視》揭露二戰期間東南亞日軍婦女兒童集中營的駭人真相，專訪唯一倖存者荷蘭裔美國人羅妮-荷曼德永（Ronny Herman de Jong）。她控訴日軍當年對女性實施指甲插竹籤、菸蒂燙乳房等極端體罰，並根據母親冒死帶出的祕密日記於1992年成書，一名嘗試將此書翻譯成日語的記者隨即遭到謀殺。隨著2001年美國解密檔案曝光，日軍企圖在1945年9月處決所有囚犯的邪惡計畫浮出水面，再次引發對日本當年惡行批評與反思。

「歷史的傷痕不應因時間而磨滅！」大陸《央視》現年87歲的荷蘭裔美國人羅妮-荷曼德永（Ronny Herman de Jong）接受專訪，揭露二戰期間日軍在東南亞婦女兒童集中營實施的滅絕性暴行。作為從爪哇島集中營死裡逃生的倖存者，她不僅紀錄了日軍令人髮指的虐待手段，更透過解密檔案揭發日軍曾在1945年戰敗前夕，策劃一場針對所有囚犯的系統性大屠殺。

▼ 荷蘭裔美國人羅妮-荷曼德永是二戰期間東南亞日本婦女兒童集中營的幸存者，站出來指證日本二戰期間可惡的反人類行為 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 央視曝光!日本記者想幫忙翻譯日本集中營秘密遭謀殺 荷蘭裔美國人羅妮-荷曼德永是二戰期間東南亞日本婦女兒童集中營的幸存者描述這段歷史 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 央視曝光!日本記者想幫忙翻譯日本集中營秘密遭謀殺 荷蘭裔美國人羅妮-荷曼德永是二戰期間東南亞日本婦女兒童集中營的幸存者描述這段歷史 。（圖／翻攝 央視）

1942年日軍佔領荷屬東印度群島，當時年僅3歲的荷曼德永與家人被關入集中營，開始了長達3年的地獄生活。她向《央視》表示，集中營內的婦女受盡摧殘，包括被竹籤插進指甲縫、遭燃燒菸蒂灼燙乳房等。

荷曼德回憶說，，「她們受到了極其殘酷的虐待，甚至連小嬰兒都被殺害了，母親們眼睜睜地看着自己的孩子慘遭殺害，最終死亡人數非常多爪哇島的死亡率是正常死亡率的十倍以上，當時已經沒有棺材可用了，死者只能被抬出營地，扔進一個由婦女們挖的大坑或直接被扔到圍牆外面……。」

戰後荷曼德永移民美國，根據母親冒死帶出的祕密日記撰寫回憶錄。該書於1992年在加拿大出版，然而當她試圖進軍日本市場時，卻遭遇血腥阻撓。

一名答應將該書譯成日語的駐加日本記者，在翻譯啟動不久後竟慘遭謀殺，導致該書在日本的出版計畫因難以克服的障礙而中斷。

▲▼ 央視曝光!日本記者想幫忙翻譯日本集中營秘密遭謀殺 荷蘭裔美國人羅妮-荷曼德永是二戰期間東南亞日本婦女兒童集中營的幸存者描述這段歷史 。（圖／翻攝 央視）

▲ 央視當年一位有正義感日本記者想幫忙翻譯日本集中營史實，遭到秘密遭謀殺。 （圖／翻攝 央視）

2001年，荷曼德永從美國國家檔案館解密的日本戰爭罪行檔案中發現駭人真相，日軍原計劃從1945年9月開始，系統地屠殺所有集中營中尚未死亡的囚犯。幸而日本於8月投降，才讓這場滅絕計畫未能實施。

針對日本政府至今的態度，荷曼德永憤怒地指出，「日本從未向（集中營）任何倖存者或受害者道歉，現在日本正在試圖改變其民主制度，修改憲法第九條關於日本不應再擁有任何武裝力量，以發動戰爭的條款，現任首相正試圖通過加強日本的軍事力量來改變現狀並聲稱必須自衛」。

荷曼德永隨後彙整更多二戰老兵與倖存者的證言出版成書，她沉痛地呼籲，「我想對現在和未來的幾代人說，第二次世界大戰在太平洋戰場上的戰爭，是有史以來最殘酷、代價最高的戰爭，你們必須記住這場戰爭。」這份血淚見證再次提醒世人，唯有正視歷史真相，才能避免悲劇重演。

侵華日軍南京大屠殺又有新鐵證，大陸方面昨5日公布共徵集各類文物史料573件（套），其中一封侵華日軍國崎支隊步兵第四十一聯隊士兵村田芳夫於1938年1月8日寫給父親的信，直言「南京有一座很有意思的死刑棧橋，每天都在用日本刀斬殺或射殺中國敗殘兵或傷兵，並且把屍體全部拋入揚子江衝走，真痛快」，成為揭示日軍殘暴、毫無人性的最新鐵證。

