哈瑪斯血洗音樂節　他裝死倖存「痛失母親、女友」！2年後輕生亡

哈瑪斯2023年10月7日發動突襲，血洗以色列南部諾瓦音樂節，倖存者沙列夫（Roei Shalev）因這起事件痛失女友與多名好友，母親也在一周後輕生身亡，令他承受龐大痛苦，事隔2年後於10日被發現自殺身亡，得年僅28歲。

《耶路撒冷郵報》報導，沙列夫在Instagram發文向親友道別，「我真的很抱歉，我再也無法承受這種痛苦了。我內心在燃燒，再也無法控制。我一生中從不曾受到這種痛苦和折磨，正從內心燃燒、吞噬我」，「我還活著，但內心已經死了」。

他發文後親友察覺異狀，打電話卻無人接聽，隨即展開搜索，但他被發現時已經身亡，陳屍於內坦雅（Netanya）附近高速公路出口一輛燃燒的車上，監視器畫面顯示他生前曾在加油站購買燃料，以色列警方已著手調查。

回顧諾瓦音樂節慘案，沙列夫當時遭子彈射中背部，靠著裝死撿回一命，但女友亞當（Mapal Adam）和摯友所羅門（Hili Solomon）不幸遇害，沙列夫的母親拉法艾拉（Raffaela）在慘案發生一周後也選擇自殺。

沙列夫生前積極投入倖存者支持工作，擔任諾瓦部落籃球隊隊長，並獲得以色列非營利組織ELEM頒發的「救星獎」，表彰他倡議處理創傷的努力。他在去年的頒獎典禮上說道，「我決心幫助重建我們的社群，為那些生活被類似悲劇摧毀的人們提供希望和支持。」

諾瓦部落稱沙列夫是「社區支柱之一」，他的離世是莫大損失」。專門為音樂節倖存者提供心理支持的組織SafeHeart則聲明表示，「這場可怕的悲劇痛苦地提醒我們，對許多倖存者來說，10月7日的創傷並未結束。它持續存在他們心中，日日夜夜，時時刻刻。痛苦不會隨時間消逝，在許多情況下反而更加強烈。」

事實上，沙列夫並非唯一輕生的諾瓦倖存者。另一名生還者戈蘭（Shirel Golan）也在事發一年後的22歲生日當天離世。儘管無法確認具體數字，倖存者希蒙（Guy Ben Shimon）去年4月在以色列國會作證時，稱已有近50名倖存者自殺。不過以色列衛生部否認此數字，聲稱截至當時自殺人數少於10人。

