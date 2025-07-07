88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

記者任以芳／綜合報導

今天是（7日）「七七事變」（又稱「盧溝橋事變」）88周年紀念日，1937年7月7日晚，駐紮在北平（今北京）宛平城外的日軍以一名士兵「失蹤」為藉口，要求進入宛平城搜查，遭到我國軍嚴詞拒絕後，日軍隨即開火挑釁，此事件被視為中國抗日戰爭全面爆發的起點。我抗日英雄吉星文在盧溝橋事變爆發後，組建「大刀隊」，積極抗擊日軍，在抗戰初期鼓舞了士氣，此後中國也陷入長達八年血淚抗戰。

七七事變，又稱盧溝橋事變，發生於中華民國二十六年（1937年7月7日），是日本軍隊與中國軍隊在北平西南的盧溝橋發生的軍事衝突。 此事件被視為中國抗日戰爭全面爆發的起點，國民革命軍第29軍首當其衝，英勇迎戰，揭開了八年抗戰血淚的序幕。

▲88年前日軍挑起「盧溝橋事變」。（圖／記者任以芳攝）

1931年日本發動「九一八事變」，侵占中國東三省，建立「滿洲國」後，相繼入侵上海、河北等地區。至到1935年日本政府策劃華北五省自治失敗後，便圖以武力攻占北平、天津，奪取華北地區。1937年6月，日本駐豐台的軍隊頻繁進行軍事演習，伺機挑起事端。

民國26年（1937年）7月7日晚間11時，日軍於北平（今北京）盧溝橋一帶進行演習，藉口一名士兵志村菊次郎失蹤，要求進入宛平縣內搜查，遭到我國軍第29軍37師110旅219團守軍指揮官吉星文團長嚴詞拒絕。日軍惱羞成怒，包圍宛平縣城，二十九軍副軍長兼北平市長秦德純擔憂事態嚴重，想與日軍進行交涉，但日軍直接向宛平縣城開炮，逕自強佔宛平東北沙崗。

據資料顯示，當年駐守宛平縣的吉星文請示37師師長馮治安，隨後得到了「為維護國家主權，寸土不能讓，可採取武力自衛。」他當時與國軍弟兄早就決心與日軍決一死戰，打響了中華民族全面對日抗戰的第一槍。

▲我抗日英雄吉星文駐守盧溝橋第一線，之後於金門八二三炮戰殉國。（圖／翻攝自中新社）

吉星文意識到，盧溝橋戰略地位十分重要，一旦失守，平津局勢將動盪不安，盧溝橋事變開始時，吉星文招募「敢死隊」奮勇抗日。當時，我國軍抗日情緒高漲，短短幾小時內就來了500多人，沒有被選上「大刀隊」的人眼眶泛紅，自責無法替國家捐軀付出。

根據《中外雜誌》刊登814空戰英雄張光明將軍的文章記載，「當時日軍已攻占盧溝橋，切斷宛平城與外界聯絡電訊。午夜時分，中國軍隊施行「夜襲」，展開絕地反攻。吉星文率團從永定河西，長辛店過河，手握大刀、手榴彈，從四面八方進行「摸營」奇襲，衝鋒、砍殺，吶喊聲、爆炸聲、震撼四野。盧溝橋上的日軍，被殲殆盡，橋上橋下，躺著許多日軍屍體，日軍敗走豐台方向。這一戰成為二十九軍，吉星文團的大刀隊，最成功的『摸』的戰術。這一戰成為戰史上，少有的戰例，吉星文也成為抗戰的『民族英雄』。」

▲我國軍「大刀隊」靠著堅強意志力與日軍搏鬥。（圖／翻攝自中新社）

處在前線的國民黨第二十九軍愛國將士奮勇作戰，「大刀隊」更是大顯神威。年方19歲的戰士陳永德一人就殺死日軍9名，繳獲13支槍，威名大震。7月12日《世界日報》以「二十九軍大刀殺日賊」的大幅標題予以報導。

至於「盧溝橋事變」發生後，當晚防衛宛平縣的國民黨第29軍37師219團團長吉星文，以及日軍華北駐屯軍第一聯隊第三大隊的一木清直，都被外界視為中日雙方打響「七七盧溝橋事變」第一槍的人，實際上到底是誰開第一槍，歷史上依舊是不可考。

▲ 現今北京盧溝橋宛平城牆外，依舊保存多處砲彈孔 。（圖／記者任以芳攝）

《中共歷史網》搜集史料報導，盧溝橋事變是誰打響了第一槍？當年侵華日軍中國駐屯軍步兵旅團第一聯隊聯隊長、后升任第十五軍司令官的牟田口廉也中將，就是指揮發動盧溝橋事變的最高長官，他曾公開炫耀，「大東亞戰爭要說起來的話，是我的責任。在盧溝橋打響第一槍，引發戰爭的就是我。」

他在筆記中寫，「我挑起了盧溝橋事件，後來事件進一步擴大，導致盧溝橋事變終於發展成這次大東亞戰爭。」

顯牟田口廉也率部向中國軍隊打響了第一槍，但他說發生大東亞戰爭是他個人的責任，這不符合歷史，因為發動侵華戰爭是日本早就規劃在其軍事侵略的籌謀之中的。」我國的對華態度，換句話說，即經營大陸的理想，過去以至將來都應完全光明正大。”這就是盧溝橋事變時日本《宣傳計劃》所顯示的國家意識與集團野心。

二戰日本投降后，曾任日本駐天津特務機關長的茂川秀和也承認，盧溝橋事變的第一槍「是日本放的」，「為了擴大兩軍衝突，指使部下鳴放鞭炮的是我」。

「盧溝橋事變是侵華日軍蓄意謀劃的。」南京大學歷史學院教授張生說，「這一點，曾主導對華『和平工作』的日本高級特務今井武夫在自己的回憶錄中已經『坦白』。」

▼ 宛平城留下歷史血淚記憶。（圖／翻攝 譚兵讀武YT）