彰化社福機構爆不當管教！　「嚴重事故倖存童」遭令罰跪10分鐘

▲彰化某社福機構爆出不當管教，其中一名男童在某次嚴重事故中幸運存活。（圖／ETtoday資料照）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣「某少年展夢會」領政府補助開設課後照顧班，卻爆出不當管教，2名年僅7、8歲孩童因吵鬧被理事長要求罰跪，照片被網紅「德州媽媽沒有崩潰」曝光後引發討論，其中一人更是經歷過某起嚴重事故後幸運存活的男童。彰化縣府表示，本案發生在去年7月底，已依法開罰3萬元並終止所有補助。

案件發生在2024年7月31日上午，2名國小男童在課輔班拿筷子玩耍，因動作聲音稍大，一旁陳姓女理事長喝令2人罰跪10分鐘，據投訴者指出，「理事長當時在一旁滑手機，覺得被打擾就直接罰跪，其他老師勸阻還被她回嗆『我又不是打他們』」，陳則反駁是「孩子用筷子互戳很危險」。

而其中一名孩童正是在某起嚴重事故中幸運存活的男童，男童阿公認為，當事人沒有拿藤條打人，孩子淘氣罰跪幾分鐘還好；但其他家長認為孩子還小，不清楚拿筷子玩遊戲是危險的行為，可以改用輔導方式，使用罰跪管教實在不妥。

該案在網紅「德州媽媽沒有崩潰」揭露後引發關注。彰化縣社會處表示，經調查後，已依《兒少權法》開罰3萬元並終止所有補助，但民眾更質疑「政府發錢後有無嚴格監督？」對此社會處強調，協會理事長亦已請辭，後續亦持續追蹤。並重申，對任何涉及兒少權益受損之情事絕不寬貸，並將持續加強社區方案人員之教育訓練與督導機制，縣府將秉持「零體罰、零容忍」原則，確保弱勢家庭兒少能在安全、尊重與關懷的環境中成長。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕兒虐，請撥打110、113。