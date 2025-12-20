北捷4死後　竟有人提案「禁止小孩取單名！」　引爆網怒

▲提案者以過去隨機殺人犯多為單名為由，認為單名者成為恐怖份子的機率較高，引發爭議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）



記者董美琪／綜合報導

27歲張文昨晚先後在台北車站及中山商圈一帶持刀攻擊民眾，並投擲煙霧彈，最終釀成包含嫌犯在內共4人死亡、15人就醫。事件發生後，「公共政策網路參與平台」竟然出現一項引發爭議的提案，一名名為LIN民眾提議，主張應立法「推動立法，禁止小孩取單名。單名者須強制改名。」並要求已使用單名者強制更名，理由一出立刻引發強烈反彈。

該提案指出，過去曾在台灣製造重大隨機攻擊事件的加害者，多為單名人士，並舉例包括北捷隨機殺人案的鄭捷、張文，以及中捷攻擊案的洪姓嫌犯，「根據經驗法則，可知單名者，成為恐怖份子的機率較高。為了社會安全，應該禁止單名！」

提案目前仍在平台上，還有網友發文表示「近年來發生隨機砍人事件，兇手的名字鄭捷、洪淨、張文……請多關心身邊單名的朋友……」，引起4.4萬人按讚熱議。

不過，這樣的論述遭到多數網友抨擊，有人直言該提案「毫無科學依據」、「帶著你的邏輯滾出地球」、「真的不要隨便獵巫」，也有人以此邏輯反諷「三人竟都是男的！小心男人！都是潛在嫌疑犯」。