社會 社會焦點 保障人權

獨／張文奪3命　調逃逸路線畫面「卡關」：捷運局監視器畫面失靈

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

▲張文恐怖襲擊，卻傳出北捷多支監視器，第一時間失靈無畫面。（圖／民眾提供／下同）

記者許靖騏、邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生恐怖攻擊，妨害兵役通緝犯張文連續犯下4起縱火案件後，在北車、誠品南西店無差別攻擊導致3人不治身亡，嫌犯也隨即跳樓身亡，但是卻傳出，捷運警察要調閱嫌犯逃逸路線，卻發生捷運局的多支監視器失靈沒有畫面，導致第一時間無法掌握張文逃亡路線。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月時北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，最後嫌犯從誠品南西店頂樓墜落身亡。

張文連續在人潮眾多的台北車站、誠品南西店扔擲煙霧彈，甚至還持刀攻擊，導致多人受傷，在台北車站有一名余姓男子因為奮勇抵擋慘被砍一刀身亡，另外無辜騎士以及逛街顧客，也在誠品南西店遭刺殺身亡。

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

如此離譜的恐怖攻擊，也引起各界關注，但是卻在其中發生張文在台北車站犯案，捷運警察第一時間要調閱M7、M8犯案路線，以及張文逃逸路線時，卻遇到阻礙，無法即時掌握其逃逸路線。

據悉，張文在犯案後，捷運警察在第一時間就在辦公室分工，兩組人分別投入調閱監視器畫面，以釐清張文犯案路徑以及逃逸路線，但是同時發生捷運局監視器失效，好幾支逃逸畫面無法串連。

捷運警察隊調閱監視器的成員也感到傻眼，也表示這樣實在相當離譜，無法即時掌握張文的逃逸方向連貫性，有許多支監視器無法顯示畫面，延誤抓捕張文的「黃金時間」。

對此，捷運局針對此事也僅表示，公司全力配合警方辦案，調閱當時已派同仁協助。

